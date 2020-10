Pieci padomi sevis pilnveidošanai jau šodien

Pēdējoreiz, kad tev bija jāizvēlas – kāpt pa kāpnēm vai braukt ar eskalatoru, vai tu izvēlējies kāpnes? Ja tu esi viens no 95% pasaules iedzīvotāju, tad droši vien, ka nē. Lielākā daļa cilvēku neizvēlas kāpnes; lielākoties mēs meklējam vieglāko ceļu, grāmatā "Izvēlies kāpnes! 7 soļi patiesu panākumu gūšanai'' norāda tās autors Rorijs Veidens. Viņš arī atgādina, ka mēs visi vēlamies būt veiksmīgi un dzīvot laimīgi, bet nemitīgi meklējam vieglāko veidu, kā to izdarīt. Mēs meklējam "eskalatoru" cerībā, ka dzīve kļūs vieglāka. Bet kā, piemēram, biznesa vidē kļūt par to, kas ne vien sapņo par savu uzņēmumu, bet arī kļūst par reālu darītāju?

Sāc ar pašdisciplīnu!



Lai kaut ko sasniegtu neiztikt bez pašdisciplīnas, kas Rorija Veidena vārdiem dēvējama par paradumu, praksi, filozofiju un dzīvesveidu. Tas ir domāšanas veids - izvēlēties kāpnes. Tiesa, modernajā kultūrā pašdisciplīna kļūst arvien retāka, lai gan tā ir tieši tā īpašība, kas nodrošinās tev vairāk panākumu, lielākus sasniegumus, vairāk piepildījuma un laimes. Starp tūkstošiem dažādu veiksmes principu pašdisciplīna ir tas paradums, kas garantēs tev to, ka sasniegsi savā dzīvē brīnišķīgas lietas.



Par lēmumu pieņemšanu emociju uzplūdā



Nav noslēpums, ka, racionāli domājot, mēs zinām, ko mums vajadzētu darīt, bet, emocionāli domājot, mēs jūtam, ko vēlamies darīt. Un parasti mēs pieņemam tos lēmumus, kuri konkrētajā brīdī šķiet visbūtiskākie. Raugoties īstermiņā, mūsu emocijas, sajūtas un impulsi gandrīz vienmēr ir spēcīgāki par loģiskajiem apsvērumiem. Rorijs Veidens gan norāda, ka "izvēles, kas ir vieglas īstermiņā, bieži vien ir konfliktējošas ar tām, kas padara mūsu dzīvi vieglu ilgtermiņā. Tātad - pirms ļauj vaļu emocijām padomā, kā tās ietekmēs tavu nākotni.



Izveido savu ideālo plānu!



Mūsdienās vislielākais izaicinājums lielākajai daļai cilvēku ir arī laiks. Ja tu līdz šim nezini, kā izskatās tava ideālā nedēļa, tad tev nekad tādas nebūs. Tomēr tu vari darīt vismaz kaut ko, lai uz tādu tiektos. Vispirms izveido savu dienas plānu. Tajā ieliec lielos "akmeņus" jeb piecas svarīgas lietas, ka dienas laikā jāpaveic. Tad atvēli vietu "oļiem" jeb tādām lietām kā, piemēram, miegs un darba tikšanās. Būsi pārsteigts, cik daudz "lieka" laika jeb brīžu vēlmju piepildīšanai parādīsies pēc šāda dienas plāna sastādīšanas.



Ļauj vaļu revolucionārām idejām



Neatkarīgi no tā, vai tavs dzīves mērķis ir nelielu mērķu realizēšana, vai kaut kas tik liels, piemēram, sava uzņēmuma dibināšana, atceries par mūsdienīgo. Tas, kas, iespējams, bijis aktuāls pirms 10 vai 20 gadiem nebūs aktuāls vairs šodien.Iespējams, neesi dzirdējis, tomēr ņem vērā, ka liela nozīme šodien ir jēdzienam "new normal" jeb visjaunākajam normālajam, kas raksturo mūsdienu attīstības tendences dažādās dzīves jomās.



Pieņem lēmumu un gūsti panākumus!



Neatkarīgi no tā, kāds ir tavs dzīves mērķis- uzņēmuma dibināšana, maratona noskriešana, vai jebkas cits, ko vien vēlies sasniegt -atceries, ka liela nozīme ir darbības nepārtrauktībai. Lai piepildītu savas vēlmes nāksies izlietot gan fizisko, gan arī emocionālo enerģiju. Jo vairāk nododamies kādai lietai, jo vairāk pieaug mūsu emocionālās saistības. Iesākums ir vienkāršs, un tad kļūst arvien grūtāk, sasniedzot kulmināciju jeb tā saukto "pagrieziena punktu". Tas ir tas izšķirošais brīdis, par kuru runā daudzi veiksmīgi cilvēki, kad viss sabruka un viņiem bija jāpieņem lēmums, kas, pēc tam atskatoties, esot bijis pagrieziena punkts viņu dzīvē.



Atbildes atrodamas tikai tavā prātā



Arī pasaulē vadošais biznesa filozofs Anders Indsets, kurš ierindojies TOP 30 pasaules domātāju vidū atgādina, ka viena no dilemmām, ar kurām jāsaskaras mūsdienu cilvēkam ir tā, ka mēs gribam rūpēties par nozīmīgām lietām, bet nevaram nosaukt, kas ir svarīgs. Tāpat arī šajos pagrieziena punkta brīžos der paskatīties uz lietām no citas perspektīvas.

Piemēram, vai esi kādreiz iedomājies, ka pat aplūkojot vienkārši baltu lapu var rasties jaunas idejas? Vai kādreiz esi sevi pieķēris pie domas, ka kādu lietu vai notikumu dēvē par neinteresantu, taču pats nemaz neesi mēģinājis interesēties, kas tas īsti ir? Vai esi no tiem, kurš domā, ka visas problēmas ir sarežģīti atrisināt, tomēr patiesībā aizmirsti, ka risinājums atrodams ir vienmēr?