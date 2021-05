Pieci iemesli, kāpēc ir svarīgi pateikt 'Nē!' nevajadzīgām lietām

Divas vienādas grāmatas plauktā, neizpakots tvaika katls, kas pirkts pirms pieciem gadiem, par īpaši izdevīgu cenu iegādāta mugursoma, kas pēc nedēļas saplīst, un pilns skapis ar “nav, ko vilkt mugurā” – kurš gan nav kaut reizi juties apaudzis ar liekām mantām kā akmens ar sūnām! Spēja pateikt “nē” nevajadzīgām lietām un neļauties vilinājumam pirkt lēti un daudz ir svarīga ne tikai tāpēc, lai mājās valdītu kārtība un maciņā paliktu vairāk naudas. Tas ir arī būtisks solis ceļā uz atkritumu samazināšanu. Pēdējo desmit gadu laikā katra Latvijas iedzīvotāja radītais atkritumu apjoms ir pieaudzis vidēji par 100 kilogramiem. Tāpēc Latvijas Zaļā punkta eksperti sniedz piecus vērtīgus padomus, kā neapaugt ar liekām mantām, lai pēc tam tās nebūtu jāizmet.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nepērc jaunu, aizvieto ar esošo

Izlasīji rakstu par izcila kapučīno pagatavošanu? Nesteidz pirkt kafijas automātu, sevišķi tad, ja ikdienā kapučīno nemaz nedzer! Pagatavo to franču presē, kas lieliski uzputo pienu, vai, vēl labāk, paķer savu termokrūzi un kādā no tuvākajām tirdzniecības vietām nopērc jau gatavu dzērienu ideālā temperatūrā. Dāvanu katalogs lidmašīnā sola ceļojumu formāta kosmētikas piederumu komplektu, ko var bez bažām likt rokas bagāžā? Saglabā izlietoto lūpu balzamu un sejas krēma trauciņus un, dodoties ceļā, piepildi tos ar iecienītajiem krēmiem un šampūniem no tradicionālā iepakojuma! Esi radošs – ne vienmēr tev vajadzīgas jaunas lietas, lai iegūtu vēlamo rezultātu.

Aizņemies un aizdod

Kaut arī mums lielākoties nepatīk aizdot citiem savas lietas ("saburzīs", "saskrāpēs", "pazaudēs", "nedos atpakaļ", "vienkārši negribu, mans" utt.), dalīšanās tomēr ir vērtīgs līdzeklis, kā būtiski mazināt nevajadzīgi nopirkto mantu skaitu. Lietas, ko izmantojam vien pāris reižu gadā, piemēram, urbjmašīnu vai zāles pļāvēju, ir vērts aizņemties no kaimiņa vai draugiem, pretī piedāvājot kādu viņiem noderīgu lietu. Ja reizi gadā jāpabaro kuplāks ēdāju pulciņš, traukus labāk noīrēt vai aizņemties no mammas lielo pusdienu servīzi. Ne viss, ko esi pieradis redzēt citu cilvēku mājokļos, ir vajadzīgs arī tev. Pārdomā savu dzīvesveidu, brīvā laika nodarbes un vaļaspriekus un pērc tikai to, ko patiešām lietosi bieži un daudz!

Neļaujies ātrās modes kārdinājumiem

Jauna sezona – jauna garderobe! Ātrās modes industrija labprāt gribētu, lai tu tieši tā arī domā, un uzkrītoši vilina tevi pirkt daudz – un lielākoties nebūt ne dārgi. Ja vēl izdodas trāpīt uz sezonas atlaidēm, var tikt pie veselas bagātības! Tas nekas, ka iepriekšējās atlaidēs pirktos dārgumus tā arī ne reizi neesi uzvilcis vai pat tik labi aizmirsis, ka nopērc tieši tādu pašu džemperīti vai topiņu, kāds tevi jau gaida skapja tumšajās dzīlēs. Tikmēr modes eksperti pacietīgi atgādina par "kapsulas modi" – lietām, kas no modes neiziet nekad un ļaus tev vienmēr izskatīties eleganti un oriģināli vien ar dažiem apģērba gabaliem un trāpīgi piemeklētiem aksesuāriem. Labāk pirkt retāk un varbūt dārgāk, toties lietu, kas kalpos ilgu laiku, nekā ļauties zemas cenas vilinājumam un jau pēc divām lietošanas reizēm lūkoties pēc jaunas preces.

Ja nevari nepirkt – izvēlies mazāko ļaunumu

Protams, ne vienmēr ir iespējams izvairīties no jaunu lietu iegādes, un tas arī nav vajadzīgs – ekonomika ir jāsilda, bet tam vajadzīga preču un pakalpojumu aprite. Toties tu vari mainīt savus paradumus par labu zaļākai dzīvei! Izvēlies produktus pārstrādājamā iepakojumā vai ar zīmi "zaļi pakots". Ja veikalā attopies bez auduma maisiņa, izvēlies papīra, nevis plastmasas maisiņu. Vairāku līdzīgu preču klāstā izvēlies to, kas ir dabai draudzīga, pārstrādājama vai lietojama daudz reižu.

Saki "Nē!" iepakojumam

Beziepakojuma veikali un stendi, kur savā burkā vari iepildīt gan ēdamlietas, gan sadzīves ķīmiju un pat auto logu šķidrumu, kļūst arvien populārāki. Arī vairāki ražotāji sāk piedāvāt savas preces bez iepakojuma: šķidrumi tiek iepildīti lielās atkārtoti uzpildāmās pudelēs, no kuras pircējs ielej tik, cik viņam vajadzīgs, bet lietas, kurām iepakojums nav nepieciešams, tā arī veikala plauktā gaida tevi atnākam ar savu kastīti vai maisiņu. Ja nevari nepirkt jaunas lietas, nepērc vismaz iepakojumu. Jo vairāk cilvēku savā ikdienā iekļaus vismaz vienu videi draudzīgu paradumu, jo vairāk planēta mums būs pateicīga!

Vairāk par to, kā ikviens var veicināt atkritumu apjoma samazināšanu, uzzini šeit.