Ārstniecības augi, kas dos spēku šajā pavasarī

Pavasaris šogad līdzās tradicionālajam vitamīnu trūkumam un vājākai imūnsistēmai atnesa daudz raižu. Tas negatīvi ietekmē gan vispārējo pašsajūtu, gan saasina hroniskas slimības – galvenokārt cieš cilvēki ar sirds un asinsvadu problēmām. Kā daba var mums palīdzēt šajā situācijā?

Jebkuri konflikti ir milzīgs stress, un, runājot par karu, kas notiek ne pārāk tālu no Latvijas, ir diezgan normāli piedzīvot satraukumu un bailes. Galvenais ir iemācīties ar bailēm tikt galā un mēģināt izvairīties no dziļām psiholoģiskām traumām. Pavasaris šogad īpaši skar nervus un tā rezultātā saasinās sirds un asinsvadu slimības, kā arī hroniskas čūlas. Gudrā daba ir gatava mūs atbalstīt šajā grūtajā periodā, taču, kā atzīmē Līvānu novada ārstniecības augu eksperte ekociemata saimniece Kristīne Šišlova, ir nepieciešams pareizi izprast savu stāvokli un zināt to ārstniecisko dāvanu pazīmes, kas tiek glabātas Mātes Dabas pieliekamajā.

Nesen veiktais pētījums, kas publicēts Amerikas Medicīnas asociācijas medicīnas žurnālā "AMA Network Open", atklāja, ka pieaugušajiem, kuri regulāri piedzīvo smagu stresu, ir lielāka iespēja saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām, sirdslēkmi un insultu pat par 30%.

Stress ietekmē katru cilvēku savā veidā un ķermeņa reakcija ir atšķirīga: kādam ir problēmas ar gremošanu, kāds sāk justies saspringts, citam sākas sirds problēmas. Tāpēc, pirms vērsties pie ārstniecības augu palīdzības, vajadzētu saprast, kā tieši stress jūs ietekmēja. Tas palīdzēs jums izvēlēties pareizo augu.

Papildus īpaši augstajam stresa līmenim pavasaris nes sev līdzi vairākus nepatīkamus "pārsteigumus". Līdz ar ilgi gaidītā pavasara atnākšanu daudziem sāk rasties miegainība, vājums, savārgums un apātija, smaguma sajūta kājās, pastiprināta nervozitāte, saasinās hroniskas slimības, pasliktinās apetīte. Visi šie ir pavasara vitamīnu trūkuma simptomi. Papildus šai "buķetei" ir arī ārējas vitamīna deficīta izpausmes – ādas bālums un lobīšanās, sausa āda, matu izkrišana un trauslums, trausli nagi. Bieži vien vitamīnu deficīta dēļ rodas hormonālie traucējumi, un pavasara avitaminozes simptomi papildinās ar menstruāciju traucējumiem, pinnēm un melniem punktiem uz sejas un visa ķermeņa.

"Pavasarī, kad organismam trūkst vitamīnu un ir vispārējs nogurums, ļoti noder skujas - priede, egle, kadiķis," stāsta ārstniecības augu ārste Kristīne Šišlova. "Ņemam svaigas skujas, liekam blenderī, pielejam ūdeni un iegūstam zaļo masu, ko izfiltrējam caur sietu. Mēs dzeram iegūto zaļo ūdeni. Tajā ir dabiskais C vitamīns — tieši tāds, kāds mums nepieciešams, ēteriskās eļļas, kuras vīrusiem ļoti nepatīk."

Ārstniecības augi ar sedatīvu iedarbību, atšķirībā no zālēm ar "ķīmisku" sastāvu, maigi iedarbojas uz organismu, neizraisa atkarību un miegainību. Daba var dot jums drošu mieru, bet kādus nomierinošus augus vajadzētu izmantot šim nolūkam?

Baldriāns, mātere un vilkābele joprojām ir visefektīvākie dabiskie līdzekļi stresa pārvarēšanai un sirds un asinsvadu problēmu profilaksei.

"Lai pareizi lietotu šos augus, vislabāk ir konsultēties ar speciālistiem," saka ārstniecības augu ārste Kristīne Šišlova. "Devas ir svarīgas. Mātere nedaudz pazemina asinsspiedienu un paplašina smadzeņu asinsvadus. Baldriāns nomierina, bet sašaurina smadzeņu asinsvadus..."

Baldriāns

Baldriāns jau sen ir pazīstams kā nervu sistēmu nomierinošs līdzeklis, kas mazina nervu spriedzi. Augs samazina refleksu uzbudināmību nervu sistēmas centrālajās daļās, pastiprinot inhibējošos procesus smadzeņu garozas un subkortikālo struktūru neironos.

Baldriāna saknēs atrasts ap 100 vielu – tās satur ēterisko eļļu, tanīnus, cukurus, organiskās skābes (skudrskābi, etiķskābi, ābolskābi, stearīnskābes, palmitīnskābes u.c.), glikozīdus, polisaharīdus. Baldriāna tinktūra saīsina aizmigšanas ilgumu un samazina nakts pamošanās biežumu. Miega ilgums palielinās, un nakts atpūtas kvalitāte kopumā uzlabojas. Baldriāna tinktūra samazina asinsspiedienu, normalizē sirdsdarbību un tai ir spazmolītiska iedarbība.

Vilkābele

Vilkābeles augļi labvēlīgi ietekmē sirds muskuli un centrālo nervu sistēmu, tiem piemīt viegla nomierinoša iedarbība, tie mazina spriedzi, uzlabo koronāro asinsriti.

Vērtīgās vielas ir visā augā – arī augļos, lapās, ziedos un pat auga mizā. Vilkābeļu augļu uzlējumam ir daudz labvēlīgu īpašību, tam ir kardiotoniska, spazmolītiska un mēreni nomierinoša iedarbība, piemīt hipotensīvas īpašības, tas nomierina centrālo nervu sistēmu, pastiprina sirds muskuļa darbību un regulē sirdsdarbību.

Mātere

Mātere nomierina un normalizē asinsspiedienu. To jālieto, ja paaugstinātai uzbudināmība, tahikardija, neirozes, neirastēnija, bezmiegs. Šis augs satur alkaloīdus, saponīnus, flavonoīdus, ēteriskās eļļas, minerālvielas, askorbīnskābi, karotīnu, glikozīdus.

Māterei ir nomierinoša iedarbība – tā nomierina nervu sistēmu, palīdz atbrīvoties no nepamatotām bailēm un nemiera, atvieglo cilvēka stāvokli stresa apstākļos un samazina depresijas negatīvās sekas. Mātere labvēlīgi ietekmē arī sirdi, var pazemināt augstu asinsspiedienu, samazina holesterīna daudzumu asinsvados, stimulē kuņģa un zarnu darbību.

Pēc ekspertu domām, vilkābele, mātere un baldriāns un to kombinācijas paaugstina stresa noturību, uzlabo sirds darbību un asinsriti. Īpaši efektīvi un spilgti šie augi atklāj savas ārstnieciskās īpašības, ja tos apvieno tinktūrā uz etanola bāzes. Galvenās ārstniecības augu tinktūru priekšrocības uz spirta (etanola) ir tādas, ka tas ir labs šķīdinātājs, tāpēc tinktūrā ir daudz vairāk aktīvo vielu, nekā tad, ja tiktu lietots ūdens.

Nervu nomierināšanai un trauksmes mazināšanai ārste iesaka meditēt, un vēl – nesēdēt dīkā. "Es nezinu, kā ir pilsētās, bet mūsu ciemā, kur es dzīvoju, mūsu rokas vienmēr ir ar kaut ko aizņemtas – mēs adām, šujam, griežam karotes un nav laika uztraukties," stāsta Kristīne Šišlova. "Jums jākoncentrējas uz kādu darbu, tas nomierina prātu ..."

Daba vienmēr ir gatava mums palīdzēt un par to mums jābūt viņai pateicīgiem, taču jāatceras, ka par jebkurām nepatīkamām sajūtām vai simptomiem, īpaši tik grūtā periodā, ir jāmeklē padoms pie ģimenes ārsta vai farmaceita.