Pirts rituālu būtība – kā pērties, lai nekaitētu savai veselībai?

Mūsdienu cilvēks dzīvo materiālā pasaulē, tāpēc ikdienas steigā un rutīnā pirts ir tā, kas spēj palīdzēt sakārtot gan mūsu fizisko, gan garīgo ķermeni, radot līdzsvaru starp tiem. Kāda ir pirts rituālu būtība, kas jāievēro, lai pirtī iešana nekaitētu veselībai, un kādas ir izplatītākās pēršanās kļūdas, stāsta eksperts, sertificēts pirtnieks Jānis Šalms un "Benu aptiekas" klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.

Pirts veselībai un labsajūtai



Jānis Šalms, sertificēts pirtnieks ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, uzsver, ka pirts ir nopietna fiziskā slodze, tāpēc arī pirtī viss jādara mierīgi un ar mēru. Ja tiek ievēroti daži būtiski priekšnosacījumi, pirts rituāls var kļūt par veidu, kā atslābināties, aizmirst ikdienas stresu, attīrīties un izdzīvot īpašu sajūtu baudījumu. Latviešu pirti ierasti kurina no 60 līdz 80° C karstu – šī temperatūra nenodara kaitējumu ādai un gars pēršanās procesā nepaliek par sausu. Pirtnieks atzīmē, ka tādu temperatūru un kontrastu, kādu mēs iegūstam, ejot pirtī, nav iespējams sastapt nekur dabā. Pirms došanās sakarsētā pirtī, vienmēr ir ieteicams iesildīties, savukārt pēc pirts – atsildīties, jo tradicionālais pirts rituāls ir trīs līdz četras stundas ilgs.

Iesildīšanās sevī ietver sasildīšanos, noskrubēšanos un nomazgāšanos, jo pēršanās ir jāveic, kad ķermenis ir tīrs, lai caur ādu spētu izvadīt organismā uzkrātos sārmus. Tajā pašā laikā tiek veikta arī vieglu kustību masāža, lai iekustinātu svarīgus organisma procesus – cirkulāciju un vielmaiņu. Pēc pirts rituāla notiek "lidināšana" jeb process, kurā tiek izmainīts cilvēka apziņas stāvoklis, piemēram, pēc karstuma iebrienot aukstā peldētavā, ļaujot cilvēkam pilnībā atbrīvoties. Pirtnieks Šalms stāsta, ka pēc "lidināšanas" viņš cilvēkus ieved atpakaļ pērtuvē, uzmet vieglu garu un pilnīgā klusuma, nosegtu ar augiem, cilvēku atstāj atslābināties vismaz piecas minūtes. Tikai pēc šī procesa cilvēks tiek izvests priekštelpā sasegts un tiek dots brīdis atpūtai un atdzišanai.

Izplatītākās pirtošanās kļūdas



Nereti cilvēki pirts procesu neizbauda un pieļauj kļūdas, kuras var atstāt iespaidu gan uz pašsajūtu, gan sabojāt priekšstatu par pirts būtību.

Konsultējies ar ārstu! Ja radušās veselības problēmas, piemēram, zināms, ka ir sirds un asinsvadu slimības, vai, ja iestājusies grūtniecība, pirms došanās pirtī noteikti vajadzētu konsultēties ar ārstu un nebūt pārgalvīgiem!

Iesildies un atsildies! Lai spētu procesu izbaudīt un pirts nesagādātu veselības problēmas, ir būtiski gan sagatavoties, gan pareizi atsildīties. Atsildīšanās process ir ļoti svarīgs, lai pēc pirts nesāpētu galva.

Izbaudi pirts procesu, bet galvenais – ar mēru! Nereti cilvēki pirts procesu sasteidz, neizbaudot visu, ko tas piedāvā, un sagādājot stresu savam ķermenim. Pirts laikā iespējams izmantot arī skrubjus, ēteriskās eļļas un mālus, kas var palīdzēt izbaudīt šo procesu vēl vairāk.

Nepārēdies un nelieto alkoholu pirms došanās pirtī! Došanās pirtī ar pilnu vēderu neļaus ķermenim pilnībā atbrīvoties, jo tas būs aizņemts ar ēdiena pārstrādes un sagremošanas procesu.

Pirtī nedrīkst sēdēt! Pirtī ir jāguļ uz lāvas, jo galvai jābūt zemāk par kājām. Pirts procesa pamatā ir teiciens – "Dzesē galvu, sildi kājas!". Ejot pirtī, ieteicams vilkt pirts cepuri, kas ir gatavota no filca materiāla, lai pirts rituāla laikā galva nepārkarstu.

Pirts slotiņu nozīme



Pirtī var doties cauru gadu, taču īpašu noskaņu rada tieši gadskārtu pirtis. Pirts slotiņa pirts rituāla laikā slauka nost visu, kas uz ādas ir lieks, jo dušā ne vienmēr ir iespējams attīrīt visu ķermeni. Pirts slotiņas veidošana ir ļoti atbildīgs un laikietilpīgs darbs. Pirtnieks atklāj, ka vienam cilvēkam pirts rituāla laikā var izmantot līdz pat 12 slotiņām.

Jānis Šalms uzskata, ka teiciens ''Vīri kā ozoli, meitas kā liepas!" piestāv arī pirts slotiņu izvēlē – vīriem īpaši vērtīgas ir ozolkoka slotiņas, jo tās simbolizē spēku un vīrišķību, savukārt sievietēm labāk derēs liepu koka slotiņas, lai apdāvinātu sievieti ar maigumu un sievišķīgumu. Taču tas nenozīmē, ka katra dzimuma pārstāvim būtu jāperas tikai ar šo koku zaru slotiņām. Mūsos iekšā dzīvo gan vīrišķā, gan sievišķā enerģija, tāpēc slotās parasti tiek izmantoti dažādu augu salikumi. Pirts slotiņas sastāvs lielā mērā atkarīgs no tā, kādam nolūkam tā ir paredzēta – attīrīšanai, aizsardzībai, uzmundrināšanai vai citam. Tā, piemēram, bērzs ir neitrāls augs, tāpēc to var izmantot abiem dzimumiem. Savukārt no kļavas zariem tiek darinātas lieliskas izsildošās slotas, arī kļavas lapu čaukstoņai ir nozīme, jo tas atgādina naudas grabēšanu, kas liek justies turīgākam. Vībotnes, vērmeles, apses – šie ir rūgtie augi, kas attīra ķermeni. Arī pīlādži, biškrēsliņi, balzamkārkls ir iecienīti pirts slotu gatavošanai.

Farmaceita padoms



Klīniskā farmaceite Ilze Priedniece stāsta – pirts ir lielisks veids, kā stiprināt organismu un relaksēties no ikdienas steigas un rūpēm. Ejot pirtī, notiek pastiprināta svīšana, tiek zaudēts šķidrums, tādēļ tas ir jāatjauno. Slāpju mazināšanai der ūdens, sulas, morsi un zāļu tējas, taču nav ieteicami auksti dzērieni. Pirts zāļu tējas pagatavošanai derēs augi, kas piemēroti ikdienas lietošanai, kā arī augi ar sviedrējošu, organismu stiprinošu un nomierinošu darbību. Par tieši jums piemērotāko zāļu tējas izvēli un lietošanu vislabāk konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

Tējas var lietot gan pirms, gan pēc pirts, arī pēršanās laikā. Silta tēja pirms pirts palīdz sagatavoties pirts siltumam, relaksēties. Pirts sākumā parasti iesaka sviedrējošas tējas – liepziedu, vīgriezes ziedu, aveņu lapu, savukārt pēc pirts – tējas ar organismu stiprinošām īpašībām, kas bagātas ar vitamīniem, piemēram, upenes, pīlādža un rožu augļu tējas. Pirts tēju sastāvā izmanto kumelītes ziedus, ugunspuķes lakstus, raudenes lakstus, liepu ziedus, asinszāļu lakstus, bērzu lapas, upeņu lapas un augļus, aveņu lapas, melisas lapas, vīgriezes ziedus, pelašķa lakstus. Ārstniecības augus izmanto arī pirts rituālos ķermenim, sejai un matiem, kā arī aromterapijai.

Pirts slotiņām izmanto ne tikai zaru slotiņas no ozola, liepas, kļavas un bērza, bet var izmantot arī ārstniecības augu slotiņas no vībotnēm, vērmelēm, kumelītēm, ugunspuķes, vīgriezes, nātres, melisas un citiem augiem. Piemēram, melisa palīdz mazināt nogurumu un nomierina, kumelītes gan nomierina, gan ir ieteicamas ādas veselībai un kopšanai. Arī ugunspuķe noder ādas veselībai, savukārt vīgrieze – relaksācijai un labam miegam.

Arī veseliem cilvēkiem jābūt piesardzīgiem, ejot pirtī, un ar karstumu jāsarod pakāpeniski. Jāseko līdzi asinsspiediena, pulsa, elpošanas ritma un pašsajūtas izmaiņām. Jāiztiek bez pārmērībām! Kā arī jāatceras, ka pirts laikā alkohola lietošana nav ieteicama! Lai sev nekaitētu, saslimšanu gadījumā, pirms doties uz pirti, ir jākonsultējas ar ārstu – vai pirts apmeklējums ir atļauts.