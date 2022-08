Astoņi ārstnieciskie augi tējām, ko vākt augustā

Daudziem cilvēkiem radies maldīgs priekštats, ka augi, lai gatavotu tējas vēsākajā gada periodā, pārsvarā jāvāc līdz Jāņiem. Tomēr gluži tā nav. Arī augustā, kad joprojām turpinās vasara, iespējams savākt vērtīgus augus, kas ne tikai būs noderīgi atspirdzinošu vēsu dzērienu pagatavošanai siltajā laikā, bet arī noderēs rudens un ziemas periodam gardu, veselību spēcinošu dzērienu pagatavošanai. Kuri no augustā ziedošiem augiem ir noderīgi veselīgu tēju pagatavošanai un kādām veselības problēmām tējas var palīdzēt, stāsta farmaceite Laila Zālīte.

Latvijas daba ir ļoti bagāta ar ārstniecības augiem, kas palīdz gan stiprināt organisma aizsargspējas, gan arī līdztekus atbilstošo medikamentu lietošanai var palīdzēt dažādu veselības problēmu gadījumos. "Gatavojot ārstniecības augu tējas, jāatceras, ka tā nav tikai tēja, bet gan dzēriens ar ārstniecisku efektu. Lai gan mūsdienās aptiekās ir nopērkamas dažādas ārstniecības augu tējas, daudziem patīk pašiem sarūpēt vērtīgās dabas veltes tējas pagatavošanai. Lai ārstniecības augu dzērienam būtu efekts un tas būtu pozitīvs, jāzina, kā pareizi augu ievākt un sažāvēt, kā arī jāievēro konkrētā dzēriena lietošanas regularitāte, ilgums un koncentrācija," norāda "Apotheka" sertificētā farmaceite Laila Zālīte.

Astoņi ārstnieciskie augi, kurus augustā var ievākt veselīgo tēju pagatavošanai

Sirds mātere – sirdsdarbību traucējumu, satraukuma un garīga nespēka novēršanai

Sirds mātere būs noderīga dažādu sirdsdarbības traucējumu – pārsitienu, paātrinātas sirdsdarbības – gadījumos. To var lietot arī, lai mazinātu satraukumu, jo tai piemīt nomierinoša iedarbība, kā arī tā palīdzēs, ja ir jūtams garīgs nespēks vai novēroti veģetatīvi traucējumi klimaksa periodā sievietēm.

Lai sirds māteri izmantotu dzērienu pagatavošanai, jāievāc tās laksti ar ziediem (galotnes ar zariem), apmēram 30-40 cm garus. Tad tos žāvē parastos apstākļos vai kaltē 50-60*C grādos ar labu ventilāciju. Lai sirds māteres tēja būtu baudāma un garšīga, nebūtu pārlieku rūgta, jābūt uzmanīgiem, to pagatavojot un jāievēro atbilstošā koncentrācija. 1-2 tējkarotes sirds māteres lakstu jāaplej ar 200 ml verdoša ūdens, tad jānostādina 20-30 minūtes. Sirds māteres tējas dzērienu var lietot visas dienas garumā.

Raudene – spazmu novēršanai gremošanas traktā, migrēnas mazināšanai, pret saaukstēšanos

Raudene tiek dēvēta par pļavas "nošpu", jo tā palīdz atbrīvot vēdera dobuma gludo muskulatūru, noņem spazmas gremošanas traktā, kā arī atvieglo veselības stāvokli menstruāciju laikā, ja novērotas sāpes. Tāpat arī raudenes tēja palīdz mazināt ne tikai migrēnu, bet arī veicina sviedrēšanu un atklepošanu, kā arī novērš iekaisumus, tāpēc tā labi kalpo kā līdzeklis pret saaukstēšanos. Raudeni izmanto arī dažādos nomierinošo tēju maisījumos, kā arī tā ir iecienīta kā pikanta garšviela, kas veicina gremošanas procesu. Ar raudenes tēju var apmazgāt arī iekaisušu ādu.

Lai raudeni izmantotu tēju pagatavošanai, jāievāc lapainās galotnes 15-30 cm garumā, tad tās jāsasien buntītēs un jāžāvē pakarinātas ēnainā, labi vēdināmā telpā. Pēc tam notīra lapiņas un ziedus, kas ir izmantojami tējas pagatavošanai. Stublājus tēju pagatavošanai nelieto. Lai pagatavotu raudenes tēju, 1-2 tējkarotes raudenes lapas un ziedus aplej ar 200 ml verdoša ūdens, ļauj ievilkties 5 minūtes un nesteidzīgi bauda tēju.

Lielā nātre – iekaisumu mazināšanai, sirds, asinsvadu un elpošanas centra darbības uzlabošanai, urinēšanas traucējumu novēršanai

Lielajai nātrei piemīt virkne dziedniecisku īpašību – lielās nātres tēja palīdz mazināt iekaisumu, sašaurina asinsvadus, stimulē audu atjaunošanos, tonizē kuņģa, zarnu trakta un dzemdes muskulatūru, kā arī uzlabo sirds, asinsvadu un elpošanas centra darbību. Tāpat arī tā var palīdzēt novērst urinēšanas traucējumus. Lielās nātres tēja nebūtu ieteicama cilvēkiem, kuriem ir asinreces problēmas, hipertensija un ateroskleroze.

Lai lielo nātri izmantotu tējas pagatavošanai, jāievāc nātres lapas, kas jāžāvē labi vēdināmā telpā. Tējas pagatavošanai 1-2 tējkarotes nātru lapas aplej ar 200 ml verdoša ūdens, nostādina 20-30 minūtes un lieto dienas garumā.

Parastais ancītis – iekaisuma mazināšanai, aknu, kuņģa un zarnu trakta slimību ārstēšanai

Parastais ancītis ir augs ar spēcīgu pretiekaisuma darbību, kā arī tas palīdz ārstēt aknu, kuņģa un zarnu trakta slimības. No šī auga pagatavotā tēja palīdz likvidēt spiedošo sajūtu labajā paribē, kā arī palīdz izvairīties no rūgtās garšas mutē. Šo augu izmanto arī organisma attīrīšanai, kas palīdz maigi attīrīt aknas.

Lai parasto ancīti varētu izmantot tēju pagatavošanai, jāgriež virszemes stublāji līdz 10 cm gari, tad tie jāžāvē pakārti buntēs vai plāni izklāti uz sietiem labi apēnotās un vēdināmās telpās. Lai pareizi pagatavotu tēju, vispirms vienu ēdamkaroti sažāvētā auga aplej ar glāzi karsta ūdens, tad karsē 15 minūtes un pēc tam iegūto koncentrātu atšķaida ar vēl 200 ml karsta ūdens. Iegūto dzērienu var badīt visas dienas garumā.

Divšķautņu asinszāle – sāpju un krampju novēršanai, depresijas mazināšanai

Divšķautņu asinszāle tiek saukta arī par Svētā Jāņa tēju, tai ir antibakteriāla un pretiekaisuma iedarbība, kā arī tā darbojas kā dabīgais antidepresants. Tā noņem sāpes, krampjus un ārstē sausu klepu. Izteikti sarkanā tējas krāsa atgādina, ka tēja palīdz arī pret daudzām ar asiņošanu saistītām vainām gan kā sastāvdaļa maisījumā, gan arī kā vienīgā droga.

Lai divšķautņu asinszāli izmantotu tēju pagatavošanai, jāievāc auga virszemes daļa 25-30 cm garumā, tad tā jāžāvē labi apēnotās un vēdināmās telpās, nepārsniedzot 40*C temperatūru. Ievācot šo augu vasarā un ļoti saulainā laikā, īpaši jāuzmanās ļoti gaišas ādas īpašniekiem, jo auga ievākšanas procesā iespējams gūt ādas apdegumus. Lai pagatavotu tēju, 1-2 tējkarotes sažāvētā auga aplej ar 200 ml verdoša ūdens, nostādina 20-30 minūtes. Tēju var lietot dienas garumā.

Meža avene – saaukstēšanās gadījumā, organisma attīrīšanai, cukura līmeņa mazināšanai

Meža avene ir viens no vispazīstamākajiem augiem, kas tējas veidā tiek izmantots dažādu saaukstēšanās simptomu mazināšanai – to izmanto kā sviedrējošu līdzekli temperatūras mazināšanai, klepus mīkstināšanai, kā arī iekaisuma mazināšanai. Meža avenes tēja veic arī organisma attīrīšanas funkciju, kā arī palīdz samazināt cukura līmeni organismā.

Tējas pagatavošanai var ievākt ne tikai aveņu lapas, bet arī zaru galus ar jau gatavām un kādu negatavu odziņu un tās jāžāvē labi vēdināmās telpās. Tējas pagatavošanai izmanto 1-2 tējkarotes aveņu lapas, kuras aplej ar 200 ml karsta ūdens un ļauj ievilkties 15 minūtes.

Sarkanais āboliņš – bronhīta ārstēšanai, organisma attīrīšanai, menopauzes simptomu mazināšanai

Sarkanā āboliņa tēju lieto gan pret klepu, gan bronhīta, saaukstēšanās un drudža simptomu mazināšanai. Šī auga dziednieciskās īpašības palīdz mazināt sievietēm menopauzes simptomus – karstuma viļņus, hormonālo disbalansu, kā arī šī auga tējai piemīt urīndzenošas un organismu attīrošas īpašības.

Lai augu izmantotu ārstnieciskās tējas pagatavošanai, jāievāc auga ziedi un augšējās lapas. Labāk to žāvēt uz sietiem labi vēdināmās telpās, bet jāuzmanās, lai drogas neizkalst par daudz, jo tad tās zaudē savas vērtīgās īpašības. Lai pagatavotu sarkanā āboliņa tēju, jāizmanto 1 ēdamkarote sažāvētā auga, kas jāaplej ar glāzi verdoša ūdens. Dzērienu var lietot visas dienas laikā.

Trejdaivu sunītis – nervu sistēmas nomierināšanai, gremošanas veicināšanai, alerģijas mazināšanai

No trejdaivu sunīša pagatavota tēja būs gan labs palīgs gan nervu sistēmas nomierināšanai, gan arī gremošanas veicināšanai. Šai tējai piemīt arī diurētiska iedarbība, kā arī to izmanto kā organisma vispārspēcinošu līdzekli. Trejdaivu sunīša tējai piemīt arī pretalerģiska iedarbība, tāpēc to izmanto arī ārīgi vannītēm, lai mazinātu alerģisku ādas kairinājumu un veicinātu dzīšanu.

Lai augu izmantotu tējas pagatavošanai, jāievāc auga augšdaļa 10-15 cm garumā, tad jāžāvē labi vēdināmās, saulei nepieejamās telpās, bet žāvējot nedrīkst pārsniegt 45*C temperatūru. Tējas pagatavošanai izmanto 1-2 tējkarotes sažāvētā auga, to aplejot ar 200 ml verdoša ūdens un pēc tam nostādinot 20-30 minūtes. Lietot tēju var visas dienas garumā.

"Visi ārstniecisko augu dzērieni jālieto ar mēru. Nebūtu ieteicams viena veida dzērienu lietot ilgāk par 2-4 nedēļām pēc kārtas. Pēc šī perioda būtu vēlams nomainīt iepriekš lietoto dzērienu pret kādu citu. Pagatavojot ārstnieciskos dzērienus un tējas, augus droši var kombinēt, jo reti kuri no tiem savā starpā nesader," iesaka Laila Zālīte.