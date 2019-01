2019. gadā gaidāmi pieci aptumsumi: trīs Saules un divi Mēness aptumsumi. Ko varam sagaidīt šajā laikā un kā to jēgpilnāk pavadīt?

Daļējs Saules aptumsums 6. janvārī. Aptumsuma maksimālā fāze pulksten 03.41. Latvijā tas nav novērojams, līdz ar to tā nozīme šeit ir otršķirīga.

Pilns Mēness aptumsums 21. janvārī. Aptumsuma notiek no pulksten 04.36 līdz 09.48, maksimālā fāze 7.12. Redzams Latvijā. Šis aptumsums saskaņā ar vēdisko astroloģiju notiek Vēža zvaigznājā, Pušja nakšatrā. Pēc Rietumu astroloģijas sistēmas – Lauvas zīmē.*

Aptumsuma ietekmē var izpausties tādas īpašības kā: ietiepība, privātīpašnieciskums, augstprātība, lepnība, greizsirdība; var rasties kaut kādas problēmas dzīvesvietā, lauksaimniecība, izglītības iestādēs; opozīcijā esošie politiskie spēki var veikt kaut kādas aktīvas darbības.

Pilns Saules aptumsums 2. jūlijā. Aptumsums notiek no pulksten 19.55 līdz 00.50, maksimālā fāze pulksten 22.22. Latvijā nav novērojams, līdz ar to tā nozīme ir otršķirīga.

Daļējs Mēness aptumsums 16–17. jūlijā. Aptumsums notiek no pulksten 21.43 līdz 03.17, maksimālā fāze 00.30. Šis aptumsums redzams Latvijā. Saskaņā ar vēdisko astroloģiju tas notiek Mežāža zvaigznājā, Uttara Šadha nakšatrā. Pēc Rietumu astroloģijas – arīdzan Mežāža zīmē.*

Šā aptumsuma laikā var notikt lietas, kas skar mūsu reputācijas jautājumus, palielinās risks notikt amorālām darbībām, var pietrūkt pašsavaldības, pastiprināties vientulības sajūta, depresija, iespējami sarežģījumi attiecībās ar tēvu, pastiprināsies politiskās ambīcijas, var notikt kaut kādas dīvainas lietas attiecībās ar citām valstīm, iespējams, ka valsts vadība, varas partijas veic kaut kādas dīvainas aktivitātes ar tālejošām sekām.

Abu Mēness aptumsumu laikā rekomendēju skaitīt mantras Čandram (Mēnesim) un savai personīgajai dievībai vai lasīt jebkuru garīgo literatūru. Noteikti neskatīties televīziju, internetu, nelietot alkoholu!

Saules aptumsums 26. decembrī. Aptumsums notiek no pulksten 04.24 līdz 10.05, maksimālā fāze 7.17. Latvijā nav novērojams, un līdz ar to tā nozīme ir otršķirīga.

Šīs ir kopīgas aptumsumu iezīmes, taču katram no mums horoskops ir individuāls, un tādējādi katra Saules un Mēness aptumsuma ietekme ir individuāla. Tā ir atkarīga no aptumsuma mijiedarbības ar tavu natālo horoskopu. Aptumsumi ir ļoti intensīvs laiks un pastiprina to procesu darbību, kas tevī jau notiek.

Jāņem vērā, ka aptumsumu ietekme sākas jau apmēram divas nedēļas iepriekš. Aptumsumu ietekmē var pastiprināties hroniskas slimības, psihiskās kaites. Aptumsumu laikā tu vari nokļūt kādā sarežģītā situācijā, bieži aptumsumi nes sev līdzi pēkšņas pārmaiņas. Aptumsumi var maldināt uztveres spējas, provocēt uz nelietderīgu un spontānu darbību, spēku vai līdzekļu pārtēriņu. Tamdēļ aptumsumi nav labs laiks jaunu lietu uzsākšanai. Aptumsumu koridors (periods starp Saules un Mēness aptumsumiem) ir piemērots tam, lai apstātos, pārdomātu dzīvi, mēģinātu saprast, ko mainīt, ko savā dzīvē sakārtot.

Aptumsumu laikā mūsu dzīvē ienāk pārmaiņas izsaucoši notikumi. Tas ir dziļi transformējošs periods.

Vēdiskā tradīcija ļoti nopietni pieiet ar Saules un Mēness aptumsumiem saistītiem jautājumiem. Aptumsumi no vēdiskās astroloģijas viedokļa ir dramatiski notikumi. Saules aptumsums ir tad, kad demoniskā planēta (graha) Rahu aizsedz Sauli (mūsu apziņu). Kaut kas mēģina aizsegt mūsu apziņu, dievišķo. Saule ir uzskatāma par dievišķā redzamo formu. Saules stari ir absolūti nepieciešami, lai uz Zemes būtu dzīvība. Tāpēc Saules staru aizsegšana ir nelabvēlīga cilvēkiem un visam dzīvajam. Saules aptumsuma laikā mēs nesaņemam Eksistences Dievišķo gaismu, bet tiekam pakļauti tumsas, tumsonības, neapzinātības ietekmēm. Aptumsuma laikā cilvēka apziņa kļūst aptumšota. Cilvēka prāts (apzinātība, gudrība) mazinās, ir daudz grūtāk orientēties apkārtējos notikumos. Tāpēc vairojas stresi, sasprindzinājumi, graujošas darbības.

Mēness aptumsuma laikā cilvēku prāts, domāšana, emocionāla sfēra ir ļoti viegli ievainojamas. Pieaug psihisko traucējumu skaits, jo ir traucēta hipotalama darbība. Toties Saules aptumsuma laikā ir traucēta talama darbība, pieaug sirds un asinsvadu sistēmas saslimšanas riski, rodas stresi, destruktīvas darbības

Aptumsuma brīdī Saule, Mēness, Zeme ir uz vienas līnijas. Mūsu prāts ir saistīts ar Mēnesi, ķermenis saistīts ar Zemi, Saule ir saistīta ar abiem. Laiks, kad visi trīs ir uz vienas līnijas, kad visi trīs ir tieši saistīti, ir īpaši piemērots garīgajām praksēm.

Ir lietderīgi ievērot aptumsumu cikliskumu. Aptumsumi konkrētajos zvaigznājos atkārtojas ik pēc 19 gadiem. To izmantojot, tu vari pats aptumsuma dienā palaist kādu programmu, kas darbosies nākamos 19 gadus. Ja tev ir uzkrāta pietiekami liela dzīves pieredze, vari pavērot tās savas dzīves sfēras, kuras skar kāds konkrētais aptumsums – kā tās ir mainījušās 19 gadu laikā.

Ja aptumsuma laikā sēsi bailes, agresiju, naidu, tad to arī saņemsi visu nākamo ciklu. Ja aktivizēsi mīlestības programmas, tiekšanos uz Dievišķo, pašrealizāciju, tad šīs lietas veidos tavu dzīvi nākamos 19 gadus. Tāpēc ir īpaši svarīgi domāt par to, ko dari aptumsumu laikā. Labs laiks, lai atcerēties tautas parunu – ko sēsi, to pļausi!

Iesaku visiem rakstīt savā dienasgrāmata aptumsumu datumus, savas izjūtas, un novērojumus, sekot tam, kā konkrētā parādība ietekmē mūsu dzīvi, sekot šiem novērojumiem vairāku gadu garumā.

Svarīgi ir atcerēties, ka aptumsumu efekts ne vienmēr ir jūtams uzreiz. Aptumsuma darbības rezultāts var izpausties dažus mēnešus vai pat gadu pēc paša aptumsuma brīža.

Nevajadzētu uzskatīt aptumsumu par kaut ko fatālu un ņemt vērā dažādās briesmu prognozes par dažādiem apdraudējumiem, iespējamām katastrofam, kariem, teroru, avārijām u.c. Jā, protams, aptumsumu laikā riski pieaug, bet tas ir atkarīgs no mums pašiem, kādas programmas, kādas domas mēs raidām Visumā. Ja paredzi katastrofas, tad tās arī saņemsi, ja izturies pret visiem ar mīlestību, tad saņemsi to.

Aptumsumu brīdi var salīdzināt ar datora pārstartēšanu. Aptumsumu laikā putni pārstāj dziedāt, un notiek vēl citas izmaiņas dabā. Tas ir dabīgs process, kuru mēs visi esam piedzīvojuši daudzas reizes. Tas nav pasaules gals vai kaut kāda superkatastrofa. Katru gadu notiek 4–5 Saules un Mēness aptumsumi. Lietām, kuras sevi ir izdzīvojušas, šis proces var būt fatāls. Lielākajai daļai lietu un cilvēku tas tā nav. Mums ir jāiet tālāk un laiku pa laikam nevajadzīgais ir jāatmet, bet nepieciešamā bagāža ir jāņem sev līdzi.

Šis laiks nav piemērots baudām, izpriecām, jaunu lietu sākšanai. Tas ir labs laiks, lai taupītu enerģiju. Jau no seniem laikiem tiek uzskatīts, ka aptumsuma laikā nevajag ēst, bet gan nodoties meditācijai.

Aptumsums ir ļoti sakrāls laiks garīgā ceļa meklētājam. Mantru skaitīšanai aptumsuma laikā ir daudz lielāka ietekme nekā parasti. Ja aptumsuma brīdī mantra tiek izpildīta 108 reizes, tad tas pielīdzinās 10 000 reižu atkārtojumam citā laikā.Rekomendējams pārtraukt ēst dažas stundas pirms aptumsuma, lai ēdiens būtu sagremots, lai aptumsuma brīdī būtu tukšs vēders. Mantru skaitīšana, lūgšanas, meditācija ir efektīva tad, kad vēders ir tukšs.

Aptumsumu koridors (periods starp Saules un Mēness aptumsumiem) ir transformācijas laiks. Kādam izmaiņas notiek fiziskā līmenī, kādam citam – mentālā un garīgā plānā. Katram individuāli. Kādam var rasties pēkšņas bailes, neparastas izjūtas, satraukumi, sasprindzinājumi, netipiskas reakcijas uz notiekošo, var saasināties mūsu egoisms, dusmas, ilūzijas. Toties kādam citam šis ir garīgās izaugsmes laiks.

Vēro sevi un citus. Uz visu notiekošo skaties ar mīlestību un cieņu pret apkārtējiem. Ir būtiski saprast, ka arī citiem cilvēkiem šis nav viegls periods.

Vēdiskās tradīcijas ieteikumi, kā rīkoties aptumsumu laikā

Aptumsumu dienās neiesākt jaunus darbus, ceļojumus, nekādas materiālajā pasaule nozīmīgas lietas;

ja iespējams, aptumsumu dienas pavadīt mājās;

aptumsuma brīdī un 9 stundas pirms Mēness (12 stundas pirms Saules aptumsuma) neēst un negatavot ēdienu, neiziet no mājas;

nepieņemt svarīgus lēmumus;

nenodarboties ar seksu;

neapmeklēt slimnīcas, kapsētas;

nelietot alkoholu, tabaku, narkotikas;

neizmantot internetu, neskatīties televīziju. Pretējā gadījumā šī atkarība tikai pastiprināsies;

var ēst tikai to ēdienu, kurš pagatavots jau pēc aptumsuma. Viss ēdiens, kurš pagatavots pirms aptumsuma, uzskatāms par neizmantojamu partikā. Vēlams gavēt;

izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām;

nekādā gadījumā neskatīties uz aptumsumu;

neveikt ķirurģiskas operācijas;

nelamāties;

neveikt pudžas;

vēlams iet vannā, dušā pēc aptumsuma;

veikt mierīgas darbības, relaksēties;

meditēt, lasīt garīgo literatūru, skaitīt mantras;

rituālas darbības var veikt pēc aptumsuma;

noņemt no palodzēm augus, ēdienu, lai tie nebūtu pakļauti tiešai Saules, Mēness gaismai.

Ir lietas, ko var darīt jebkurš cilvēks aptumsumu laikā, un proti, vērsties pie dievišķā, pie augstākā spēka.

* Vēdiskajā astroloģija tiek izmantots sidēriskais zodiaks, kurā zvaigžņu stāvoklis atbilst reālajai, ar aci redzamajai situācijai zvaigznājos. Rietumu astroloģija izmanto tropisko zodiaku, kurā zvaigznes ir izvietotas astroloģiskajās zīmēs. Nobīde starp abiem zodiakiem ir 24°. Vairāk lasi šeit.