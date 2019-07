Venera Vēža zīmē: rūpes kā mīlestības valoda

3. jūlija vakarā par mīlestību, romantiku, partnerattiecībām, naudu un citām tēmām atbildīgā Venera no Dvīņu zīmes pārgāja uz Vēža zīmi, kur tā uzturēsies līdz 28. jūlija agram rītam. No Dvīņiem raksturīgā viegluma un flirta pārejam pie nopietnības, dziļuma, gādīguma un ģimeniskuma. Kā tas viss izskatās sīkāk, lasi turpinājumā!

Iemīlēšanās, mīlestība, romantika

Kautrība, piesardzība, atturība būs pirmās izpausmes, kuras Venera Vēža zīmē rādīs uz āru, ja kāds būs iepaticies. Iemīlēšanās, mīlestība piezogas pamazām, nemanāmi, bet pamatīgi, vēl jo vairāk brīdī, kad cilvēks ar šādu Veneras stāvokli ir atvēris savu sirdi un dvēseli.

Venerai Vēzī pilnīgam jūtu uzplaukumam nepieciešama uzticība un drošības sajūta, kas prasa laiku, tāpēc no šiem cilvēkiem nevar gaidīt strauju iemīlēšanos, svārstību. Iecerētajam būs jāpierāda, ka ir uzticības vērts, spēj nodrošināt drošības sajūtu, ieviest mājīgumu visur un vēl arī saprast un uzklausīt. Šādai Venerai jūtas ir ļoti dziļas un spēcīgas, viņa uzskata – ja reiz mīlestība ir atnākusi, tā ir uz mūžu, tā jākopj, par to jārūpējas, lai saglabātos visu mūžu. Ja tomēr nākas vilties mīlestībā vai cilvēks ar Veneru Vēža zīmē tiek atraidīts, viņš to pārdzīvos smagi un ilgi (pat vairākus gadus), turklāt tas var radīt neuzticību un papildu piesardzību turpmākās attiecībās.

Iemīlējusies Venera Vēža zīmē (un ne tikai iemīlējusies) nav 100% romantiska, vismaz ne tā, kā mēs to saprotam no dažādiem stereotipiem. Tas nenozīmē, ka viņa tāda nevar būt. Šādai Venerai atslēgas vārdi ir rūpes un mājīgums, tā visdažādākajos veidos parūpēsies, lai tikai otram būtu labi. Ja otram patīk sveču gaisma, tad šāda Venera nodrošinās arī to, un būs šī klasiskā romantika. Šādai Venerai otrs cilvēks ir gandrīz kā uz pjedestāla, īpaši, kad tā ir iemīlējusies, tāpēc var no sevis atdot visu iespējamo, bieži aizmirstot par savām vēlmēm un vajadzībām, lai tikai parūpētos un apčubinātu otru. Mīksts dīvāns, labs ēdiens, silta sega, tīra māja, apjautāšanās, kā jūties, kā gāja, apskāvieni un daudzas citas sīkas lietiņas ir šādas Veneras dabā – gluži kā māte rūpētos par bērnu. Jā, tāda ir Veneras Vēža zīmē romantikas un mīlestības valoda.

Periodā līdz 28. jūlijam ikvienam no mums var rasties vēlme vairāk parūpēties par mīļoto, iepriecināt viņu caur visdažādākajām rūpēm. Tie, kuri tikai meklē otru cilvēku sev blakus, būs piesardzīgāki attiecībā uz iemīlēšanos un mīlestību, vairāk izvērtēs, noskatītais kandidāts spēj nodrošināt uzticību un drošību, arī stabilitāti un ilglaicīgumu. Nav izslēgts, ka kāds šajā periodā pamatīgi iemīlēsies (ja būs sācis uzticēties) ar cerībām uz mūžīgām attiecībām, ģimeni un bērniem kopā ar šo cilvēku.

Partnerattiecības

Sieviete ar Veneru Vēža zīmē ir ļoti gādīga, ģimeni alkstoša, saimnieciska, izdarīga, grib parūpēties par sev mīļajiem. Viņai ļoti svarīga ir uzticība, drošības un piederības sajūta. Viņa ir arī ļoti jūtīga, emocionāla, bet visticamāk savas emocijas nerādīs visiem. Viņa var būt piesardzīga, nereti arī kautrīga un klusa. Sieviete ar šādu Veneras stāvokli jūt, kad kādam nepieciešama palīdzība, rūpes un viņa intuitīvi to visu sniedz, dažkārt aizmirstot pati par sevi. Viņa vēlas ģimenisku siltumu, maigumu, mīļumu, patiesu labestību un sirsnību, kā arī cieņu. Nereti šīs sievietes emocionāli ļoti pieķeras, tāpēc ir grūti kādu palaist vaļā.

Vīrieti ar Veneru Vēža zīmē uzrunā emocionālas, uz ģimeni orientētas, sievietes, kuras ir gādīgas, mīlošas, kura sajutīs viņa vajadzības un vēlmes. Bieži šādi vīrieši meklē savai mātei līdzīgu sievieti, turklāt ļoti bieži viņus ieinteresē tā sauktās pelēkās peles, kurām svarīgs vēsturiskais mantojums, tradīcijas, vai kuras ir nedaudz vecmodīgas – tādas stereotipiskās, ģimeniskās mājas saimnieces.

Attiecībās persona ar Veneru Vēža zīmē ļoti sargā savus mīļos un rūpējas par tiem. Otrām pusītēm vajadzētu iepriecināt šos cilvēkus, dažkārt pat piespiedu kārtā kaut kur aizvest atpūsties un kādu brīdi neļaut parūpēties par visiem. Kāpēc? Savās rūpēs un mīlestībā pret tuvajiem Venera Vēža zīmē mēdz aizmirst par sevi vai noliek sevi pat pēdējā vietā (īpaši sievietes). Šis ir arī iemesls, kāpēc veselīgās un labās attiecībās nevajadzētu izmantot Veneras Vēža zīmē rūpes. Ir jādod abpusēji. Noteikti pasakiet paldies par katru sīkumu, ko Venera Vēzī jūsu labā izdara, jo tas iedos tai piederības un vajadzības sajūtu, zināmā mērā arī drošību, stabilitāti un cels tās pašvērtību. Labu attiecību saglabāšanai noteikti runājiet ar cilvēku, kam ir šāda Venera, par visiem pārdzīvojumiem, jūtām un arī ikdienišķām lietām, samīļojiet viens otru, sniedziet atbalstu. Ja jums ir bērni, esiet tiem labs un gādīgs tēvs/māte. Venera Vēzī to visu ļoti novērtēs un mīlēs jūs vēl vairāk. Kopīgi varat vīt savu mājīgo, ģimenisko ligzdiņu, kopīgi strādāt pie savas saimniecības, saglabāt savu dzimtu tradīcijas vai veidot jaunas, kuras jūsu ģimenē ieņems būtisku lomu.

Visiem, kuri esam attiecībās, līdz 28. jūlijam būs lielāka vēlme palikt savā mājīgajā ligzdiņā kopā ar mīļajiem. Ļoti iespējams, izrādīsim lielākas rūpes, gādību, nekā to darām parasti. Var rasties vēlme dziļāk parunāt ar mīļoto vai vienkārši klusējot pabūt kopā – nu tā lai sajūtam, ka mīlam viens otru uz mūžu.

Nauda

Vēža zīmes ietekme naudai piešķir stabilitāti, bet reizēm arī pārmērīgu rēķināšanu līdzi un glabāšanu nebaltām dienām. Līdz 28. jūlijam cenšamies ne tikai rēķināt, cik iegūstam un cik iztērējam, bet arī brīžam rīkoties nedaudz spontānāk ar naudu. Nauda ir domāta, lai dzīvotu. Tiesa Vēža zīmes dēļ lielākā daļa naudas aiziet mājsaimniecībai un rūpēm par ģimeni. Atceramies palutināt arī sevi.

Labs periods naudas gūšanai visiem, kuru darbošanās saistīta ar jebko, ko var atvasināt no vārda “māja” un “saimniekošana” (kulinārija, šūšana, namu apsaimniekošana, viesu mājas, dārzkopība, celtniecība utt.), vienīgi jāuzdrošinās iziet ārpus ierastiem rāmjiem. Jāpieļauj iespēja, ka nauda var nākt visdažādākajos veidos, ne tikai pa iemīto un drošo taciņu. Salīdzinoši labs laiks arī visiem, kam ir savs uzņēmums. Protams, situāciju gan pabojā citu planētu stāvokļi, un nekad nav ideāls laiks, bet jāatceras vienmēr būt pozitīvi noskaņotiem.