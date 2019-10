Merkurs retrogrāds Skorpiona zīmē – kas jāliek aiz auss?

31. oktobrī pulksten 17.41 Merkurs sāks ritēt, no Zemes skatoties, atpakaļ. Un tā līdz 20. novembrim. Ielūkojos astroloģiskajā kartē – un situācija rādās ļoti interesanta.

Faktiski visi saspringtie aspekti it kā ir aiz muguras, tomēr 5. novembrī būs ļoti saspringtas Marsa ar Plutona disharmoniskās enerģiju saspēles. Marss grib rīkoties, bet Plutonam ir tieksme ņemt ļoti dziļi, līdz pašām saknēm – un tātad laikā no 2. līdz 8. novembrim tie, kuri vēlēsies mierīgas pārmaiņas darbā bez skandāliem, paklusēs, bet tiem, kuriem viss ir apnicis jeb šķiet, ka netaisnība no vadības puses vairs nav izturama, var emociju iespaidā uzrakstīt atlūgumu un pamest nepanesamo darba slogu! Un vēl – esi piesardzīgs šajās dienās, jo iespējamas negaidītas un diezgan dramatiskas jeb krasas pārmaiņu situācijas.

Ievēroju, ka Merkurs veido slēdzenes aspekta konfigurāciju ar Sauli un Marsu – tas, savukārt, piedos zināmu diskrētumu situācijās. Tomēr situāciju vajadzētu izvērtēt adekvāti, jo iespējami liktenīgi pārpratumi. Turklāt Merkurs, pirms sākt kustību atpakaļgaitā, atrodoties Skorpiona zīmes paspārnē, signalizē, ka caur vidi ieslēgsies zināmi ierobežojumi, kuri būs dziļi karmiski.

Turklāt Merkurs šajā laikā atrodas horoskopa 6. mājā – un tā ir ikdienas darba māja, piespiedu darbs, darbs pēc līguma un cilvēka darba spēju atjaunošanās. Darba un veselība sektors, kalpošana citiem cilvēkiem. Caur 6. māju iet profesionālās pilnveidošanās ceļš un atbildības audzināšana par saviem darbiem un cilvēkiem, kas ir ekonomiski atkarīgi no darba devēja. Plašā nozīmē tā ir māja, kas atbild par ideju realizācijas metodēm un tehniku. Sabiedriskajā nozīmē tā ir strādnieku un līgumdarbinieku pasaule, kuriem tiek izdalīti uztura līdzekļi izdzīvošanas minimuma un darba spēju atjaunošanai. 6. mājā cilvēki mācās uzvesties savā tuvākajā darba kolektīvā, kontaktēties ar kolēģiem.

Cits 6. mājas līmenis – rūpes par savu veselību. Šeit ietilpst tendences uz akūtām saslimšanām, higiēna, nepieciešamais apģērbs, apkārtējās vides stāvoklis (ekoloģija), 6. māja ir cieši saistīta ar 12. māju, kas satur ziņas par hroniskām saslimšanām un cilvēka garīgo transformāciju. 6. mājas pieredze noderēs arī karjerai (10. māja). Jāmācās strādāt ar cilvēkiem, iejusties ekspluatējamā ādā, lai pareizi ekspluatētu citus. Sadzīviskā nozīmē tā ir ikdienas sīkumu māja: rūpes par ēdināšanu, ikdienas pašsajūta, piedāvātie pakalpojumi, mājas saimnieciskie sīkumi, rūpes par garderobes uzturēšanu noteiktā kārtībā, mājdzīvniekiem, ieradumi, mājas mīluļi. Darbā – kolēģi un padotie. Rūpes par ikdienas darba nodrošināšanu. 6. mājā cilvēks mācās vadīt padotos un organizēt savu ikdienas dzīvi. Organismā 6. māja atbild par ķermeņa un ekstremitāšu vispārīgo aprūpi, īpašu uzmanību pievēršot zarnu traktam un saules pinumam. Norāda uz veselības stāvokli, tai skaitā arī no seksuālā viedokļa.

Tātad viss augstākminētais būs dziļu pārdomu iespaidā. Daudzi piedomās pie situācijas esošajā darba vietā – un padomās, vai vispār ir vērts līdzšinējā vietā ilgāk aizkavēties, un meklēs labākus darba piedāvājuma variantus, lai pēc 27. novembra pārietu jau jaunā vietā. Un kur vēl atveseļošanās pasākumi…. Diētas un tamlīdzīgi…. šis viss dziļu pārdomu iespaidā!

Jāņem vērā, ka Merkurs atradīsies transformācijas, krīžu, finanšu un dramatiski piesātinātajā Skorpiona zīmē. Šādas debesu cilpas iespaidā sabiedrība var saskarties ar nepārdomātiem vai netālredzīgiem politiskiem, ekonomiskiem lēmumiem un darbību, un tā sekas būs izjūtamas vēl ilgi.

Īpaši nelabvēlīgs laiks: no 31. oktobra pulksten 4:38 līdz 3. novembra pulksten 13:19 Mēness būs Mežāža zīmē – šīs pāris dienas pavadiet absolūtā harmonijā un mierā.

Kādi aspekti Merkuram šajā laikā veidosies ar citām planētām?



7.– 12. novembrī trigona aspekts ar Lilitu – vēlos pabrīdināt, ka prāts šajā laikā būs visnotaļ pakļauts kārdinātājas Lilitas valgiem. Sekas izjutīsim vēlāk – tamdēļ iesaku rūpīgi pārdomāt, kas vispār ir vajadzīgs un nākotnē būs lietderīgi. Aspekts veidojas Ūdens stihijas zīmēs – tas savukārt liecina, ka šis aspekts uzrunās dziļi emocionāli. Vairāk skars jūtu pasauli. Lai atrisinātu sasāpējušas sajūtu problēmas tās var tikt slīcinātas alkoholā vai amorālā uzdzīves pasākumā. Aspekts lieliski strādās radošās profesijas pārstāvjiem, kuri ilgstoši bija iestrēguši kādā projektā, būs efektīva atklāsme risinājumā. Lai top!

8.–14. novembrī (precīzi 11. novembrī pulksten 17.22) var veikt rituālu – retrogrādais Merkurs būs tieši Saules sirdī. Šādi brīži gadā ir vidēji sešas reizes gadā. Savukārt pulksten 14.35 Merkurs pāries pāri Saules diskam (iepriekšējo reizi tas notika 2011. gada 6. jūnijā). Šajā dienā var atnākt ģeniālas idejas, kad izpratne ir pārcilvēciska un tā saskanīgi rezonē ar Visumu. Turklāt retrogrādā Merkura iespaidā iespējami spēcīgi regresijas, psihoanalīzes, šamanisma, jogas, reiki, hipnozes u. tml. seansi. Izcils talismanu izgatavošanas laiks. Var iekodēt ļoti vērtīgu informāciju. Izglītojies! Gribasspēks izpaužas caur vārdu. Iespēja spēcīgi apzināties "ko es patiesībā gribu".

Cilvēkiem ar jūtīgāku psihi un tiem, kuri vairāk orientēti uz savu ego, būs samērā grūti kontrolēt emocionālo stāvokli. Jo, pakļaujoties tā brīža emocijām, var sastrādāt lietas, par kurām vēlāk nāksies stipri nožēlot.

Būtiski, ka pēc savas retrogrādās kustības Merkurs vēlreiz "apdzīs" Sauli un 10. janvārī pulksten 17:19 atkal atradīsies Saules "sirdī". Tas arī nozīmē, ka visas domas un darbi, kas apzināti 11. novembrī, iegūs vēlreizēju papildinājumu, piepildījumu, realizāciju nākamgad 10. janvārī. Paveicot svarīgu iekšēju darbu šobrīd, variet apsteigt laiku un paredzēt sev veiksmīgāku iznākumu līdz pat nākamā gada 10. janvārim.

12.– 16. novembrī Merkuram būs jaunu iespēju aspekts ar Saturnu un trigons ar Neptūnu – lai sekmīgi ieņemtu zināmu statusu karjerā, sabiedrībā vai darbā, ir jāņem talkā lieliskā intuīcija un izdomu bagāža.

Retrogrāds Merkurs Skorpionā dzimšanas kartē



Bērnam, kuram dzimšanas horoskopā ir Merkurs Skorpiona zīmē, bet retrogrāds – ir norāde uz asu prātu, kas ļauj atklāt slēptākos prāta dziļumus (talantīga spēja iedziļināties slēptās zinātnēs jeb ezoterikā), kas savukārt citiem nav pamanāms. Šāds Merkurs bērnam turpmākajos gados piedos analītiskumu un spēju veikt zinātnisku vai pētniecisku darbu. Ārkārtējas un vienreizējas spējas psiholoģijā un psihoanalīzē, spēja iekļūt citu cilvēku slepenajās domās, tomēr, ja nebūs apzinātas prāta kontroles, – saskarsmē ar citiem būs dziļa takta trūkums un pastiprināta aizdomīguma attīstība jeb paranoja.

Iepriekšējā iemiesojumā šis cilvēks, iespējams, ir pieredzējis sāpīgu šķiršanos no mīļota cilvēka, un tas var izraisīt pašreizējās attiecībās problēmas intīmā tuvībā ar mīļoto.

Secinājums



Rakstot radās iekšēja sajūta, ka, ieskatoties dziļi sevī šajā laikā, kamēr Merkurs retrogrāds, ir iespējams atrast savu patieso aicinājumu un saprast ko tad īsti ES vēlos! Lai top! Lai miers virs Zemes un cilvēkiem labs prāts!