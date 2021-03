Horoskops: ko zvaigznes mums sola 2021. gada martā?

Klāt ilgi gaidītā pavasara pirmais mēnesis. Pirmais, uz ko uzmanību vērš astrologi, ir fakts, ka marts būs viens no dinamiskākajiem 2021. gada mēnešiem. Šajās četrarpus nedēļās varam gaidīt visdažādākās pārmaiņas, vairums no tām – labvēlīgas. Vienīgais iespējamais traucēklis – pašu neuzmanība, izvēloties cilvēkus sev līdzās.

Marts solās būt visnotaļ košs, labvēlīgs un atmiņā paliekošs. Var (un pat vajag) mainīt pašiem sevi, strādāt ar savu izaugsmi un tiekties uz harmoniju ar apkārtējo pasauli. Astrologi rosina vērst uzmanību uz tā dēvētajām spēka dienām, kad veiksme būs sabiedrotā lielākajai daļai no mums.

03.03 — marta spoguļdatums



Spoguļdatumi ir dienas, kad pasauli valda cipari. Šajā reizē pie stūres – trijnieks. Šis ir garīgs skaitlis, kas atbild par mūsu apziņu un vēlmēm. Šajā dienā vērtīgi pievērsties garīgajām praksēm, baudīt savu vienatni un gūt jaunas zināšanas.

14. un 16. marts — augošs Mēness Auna zīmē

14., 15. un 16. marts – Auna zīmē augoša Mēness fāzes pirmās dienas. Virsrakstā gan nav norādīts 15. marts, jo šajā dienā gaidāma Merkura pāreja Zivju zīmē. Tādēļ šī diena būs viena no piecām bīstamākajām martā. Tieši šī iemesla dēļ spēka dienas ir tikai 14. un 16. marts. Augošs Mēness jaudīgās Uguns stihijas ietekmē liks par sevi manīt. Ideāls laiks darbam, finanšu aktivitātēm, pirkumiem, vislabāk – jauna apģērba iegādei. Šajās dienās svarīgākais – neļauties slinkumam, neatlikt uz vēlāku laiku svarīgas lietas, ieskaitot mājas darīšanas.

20. marts — pavasara saulgrieži

20. martā pulksten 12.37 Zeme būs mērojusi precīzi vienu ceturtdaļu sava ceļa ap Sauli kopš ziemas saulstāvjiem. Šī būs Saules un Zemes enerģijas harmonijas diena. It viss atradīsies maksimāli pozitīvā stāvoklī. Šajā dienā sākas astronomiskais pavasaris, kas vairumam no mums iezīmēs paaugstināta tonusa sākumu. Astrologi lēš, ka 20. datumā daudzi var iegūt ticību sev un saviem spēkiem, kā rezultātā sāks lūkoties uz pasauli citām acīm, aizmirstot par likstām un nelaimēm. Saules enerģija palīdzēs noticēt sev un liks atbrīvoties no bailēm un kompleksiem, vairos augstsirdību, godīgumu un atvērtību.

30. marts – Mēness perigejs

Perigejs ir Mēness orbītas punkts, kurā tas ir maksimāli tuvu Zemes centram. Mēness savā kustībā šo punktu sasniedz salīdzinoši bieži, bet šajā reizē tas būs dilstošs, turklāt Skorpiona zīmē. Šis ir ļoti labvēlīgs novietojums, kas cilvēkiem nesīs iedvesmu. Daudziem šajā dienā radīsies jauna motivācija. Nakts spīdekļa enerģijas ietekme uz mums vairosies vismaz par 15-20 procentiem. Jāpiebilst, ka arī nākamā diena būs labvēlīga, taču ne tik ļoti kā 30. marts. Tā vai citādi, tomēr mēnesis noslēgsies uz pozitīvas un spilgtas nots.

