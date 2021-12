Bailes nes vēstījumu: maini savu dzīvi! Un kādēļ mums tās vajadzīgas

Visniecīgāko enerģijas daudzumu katra šūna, organisms, ģimene vai sabiedrība patērē tādā stāvoklī, kurā viss maksimāli labi saskan kopā. Smadzenēs tas vienmēr ir tad, kad senākie reģioni harmoniski sadarbojas ar jaunākajiem reģioniem un labā puslode ar kreiso, kad domas, emocijas un rīcība veido vienu vienību, kad gaidas saskan ar realitāti, kad nekas netraucē un jūtamies cieši saistīti ar citiem, dabu vai Visumu. Šādu stāvokli smadzeņu pētnieki dēvē par koherenci. Kas notiek ar šo stāvokli baiļu laikā?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Publicējam fragmentu no izdevniecības "Ziedu enerģija" vācu neirobiologa un smadzeņu pētnieka Geralda Hītera jaunās grāmatas "Ko darīt ar bailēm? Par mākslu pieņemt dzīves neparedzamību".

Ikviena smadzeņu šūna, ikviens neironu tīkls un smadzenes kopā savus iekšējos procesus cenšas organizēt tā, lai varētu izveidot un uzturēt šo koherento stāvokli, kad tiek patērēts maz enerģijas. Tātad nepieciešamība taupīt enerģiju ir tas spēks, kas visiem procesiem, kuri pašorganizējas, norāda virzienu, kurā attīstīties un kurā tie arī attīstās. Tomēr paradīzei līdzīgais stāvoklis, kurā viss optimāli saskan un patērē niecīgu enerģijas daudzumu un kuru cenšas sasniegt viss dzīvais, ir nesasniedzams, lai arī cik kvēli mēs to nevēlētos. Katrā ziņā tik ilgi, kamēr vien esam dzīvi, tas nav iespējams, jo visu laiku kaut kas traucē mūsu iekšējai kārtībai. Jau pamostoties un atverot acis, redzes garozā rodas signālu musturs, kuru nepieciešams salīdzināt ar jau esošajiem neironu savienojumu musturiem, kuri izveidojušies no agrāk gūtajiem vizuālajiem iespaidiem. Smadzenes tik ilgi patērē vairāk enerģijas, līdz jaunais vizuālais iespaids saskan ar kādu jau pazīstamo iespaidu. Tikai tad mēs atpazīstam to, ko redz mūsu acis.

Mūsu enerģijas patēriņš smadzenēs strauji palielinās, tiklīdz sākam domāt, mums jārisina kāda problēma vai konflikts vai jāapgūst kaut kas jauns. Tāpēc visas šīs darbības nav pieskaitāmas pie cilvēka smadzeņu iemīļotajām nodarbēm. Sākumā tās izraisa nepatīkamas emocijas, un visbeidzot to izpausmi mēs jūtam arī ķermenī kā nogurumu. Tas nav patīkami, un tāpēc mēs no tā labprātāk izvairāmies. Turklāt mēs visi esam gana labi iemācījušies, kā to darīt: nedomāt, novērsties, noslēgties, neklausīties, neskatīties, neiesaistīties, noliegt un izmantot vēl daudzas citas stratēģijas sevis nomierināšanai.

Taču arī bez mūsu apzinātas vai neapzinātas līdzdalības smadzenes tāpat darbojas tā, lai patērētu pēc iespējas mazāk enerģijas. Viena īpaši interesanta un iedarbīga mūsu smadzeņu darbības stratēģija ir tendence reducēt sarežģīto. Izklausās grūti, taču tas ir kaut kas, ko mēs visi pazīstam, proti, tās ir automātiskas darbības un augstāku musturu izveidošana, lai koordinētu daudzas atsevišķas darbības un reakcijas. Piemēram, iet kājām spējam (gandrīz) mēs visi. Tas parasti notiek pats no sevis – neapzināti un par to nedomājot. Taču pirmajā dzīves gadā, kad to tikai apguvām, iet kājām bija grūti, un tas prasīja daudz enerģijas. Savukārt vēlāk šī darbība notiek automātiski un patērē maz enerģijas. Tas ir tāpēc, ka toreiz, apgūstot iešanu, mūsu smadzenēs izveidojās iekšējs attēls – virsmusturs (augstāka līmeņa musturs), kas efektīvi koordinē un vada visas atsevišķās reakcijas un muskuļu kontrakcijas, kuras izmantojam ejot. Ikreiz, kad vēlamies kaut kur doties, mēs tikai aktivizējam šo virsmusturu un dodamies ceļā.