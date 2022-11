Almants Poikāns sporta žurnālistikā ir jau aptuveni desmit gadus, un nesen viņš pievienojās "Delfi" sporta nodaļai. Gadu gaitā autors ieguvis pieredzi dažādos medijos, bet, kā pats stāsta, darbs "Delfi" vienmēr bijis mērķis, uz kuru tiecies, jo, viņaprāt, "Delfi" ir vadošais žurnālistikas medijs Latvijā. Viņam ir ļoti svarīgi, lai dienas beigās būtu sajūta, ka darbs ir izdarīts labi..Cik Almants sevi atceras, viņš vienmēr zinājis, ka vēlas kļūt par žurnālistu, un mērķtiecīgi gājis uz to visu savu dzīvi. Viņam prātā joprojām spilgti palikusi pirmā publikācija īstā medijā. Lai izveidotu nelielo rakstiņu, Almantam nācies zvanīt apdrošināšanas brokerim, un viņš bijis ne pa jokam pārbijies. Kā pats saka, toreiz knapi spējis apdrošināšanas kompānijas darbiniekam uzdot vienu jautājumu, taču kopš tā laika viņa komunikācijas prasmes esot ievērojami uzlabojušās. Interesants fakts: studiju gados Almants veicis arī pētniecisku projektu, kura ietvaros vairākas dienas izlicies par ubagu vienā no Rīgas centra tuneļiem. Viņš vēlējies noskaidrot, vai konkrētajās aprindās pastāv kāds "jumts", kas visu nosaka.Aicinām iepazīties ar Almanta Poikāna autora lapu , kurā ir izcelti, viņaprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Taujāts, ar ko nodarbotos, ja nebūtu žurnālists, Almants min, ka, iespējams, būtu fotogrāfs. Fotografēšana ir viens no viņa hobijiem, un savulaik pat apsvērta doma šo nodarbi pacelt profesionālā līmenī.Savu brīvo laiku Almants velta ģimenei, kā arī nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm. Tāpat arī viņš iecienījis pastaigas ar suni.