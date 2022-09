Eduards ir "Delfi" sociālo tīklu profilu satura redaktors. "Es atbildu par to, lai tviteris, "Instagram", "Facebook" un "TikTok" būtu savu uzdevumu augstumos, lai visi "laikotu" un lasītu "Delfi" arī visos iespējamos sociālajos tīklos," savus pienākumus ieskicē Eduards.Kā īsajā video intervijā atklāj šī stāsta varonis, viņam pašam vislabāk patīk tviteris un viņš pats ikdienā bieži lieto šo sociālo mediju. Savukārt par "Instagram" Eduards saka tā – tur ir smukas bildes, bet stulbs algoritms. Savukārt "Facebook" vispār viss esot slikti. Telefona ekrānā viņš ikdienā vidēji pavada aptuveni divas līdz trīs stundas, kas, pēc paša domām, nemaz neesot tik traki.Aicinām iepazīties ar Eduarda Gorbunova autora lapu , kurā ir izcelti, viņaprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Savu darbu Eduards vērtē kā ļoti radošu, jo sociālie mediji nemitīgi mainās, parādās arī jaunas platformas, un tas nozīmē to, ka viena un tā pati pieeja cauri gadiem nedarbosies. Nākas meklēt arvien jaunus veidus, kā pēc iespējas interesantāk pasniegt informāciju. "Man liekas, ka "Facebook" parakstam pie ziņas ir ļoti liela nozīme. Bieži vien izcils paraksts, kas trāpa desmitniekā un ir asprātīgs, var ziņu pacelt nākamajā līmenī un vairot tās aktualitāti," tā Eduards.Tāpat arī ikdienā neiztikt bez dažādiem pārsteigumiem. "Ir ieraksti, par kuriem ir skaidrs, ka tie sociālajos tīklos aizies. Cilvēkiem, piemēram, ļoti patīk Latgales gurķu salātu recepte, tas ir hits katru gadu. Ļoti interesē arī raksti par skolēnu brīvlaikiem. Ik pa laikam ir arī visādi pārsteigumi, kas pēkšņi un negaidīti izšauj. Piemēram, ziņa par sinepju gurķiem ar trīs veidu sinepēm. Tas, visticamāk, būs šī gada populārākais "Delfi" ieraksts," interesantus faktus atklāj sociālo tīklu profilu satura redaktors.Taujāts, kāda ir viņa ideālā darba diena, Eduards atbild, ka viens scenārijs ir uztaisīt kafiju, strādāt no mājām un ideālā variantā visu dienu nevienu neredzēt. Savukārt otrs variants ir aizbraukt līdz redakcijai uz stundiņu, satikt visus kolēģus un draugus un tad atkal braukt mājās strādāt.Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.