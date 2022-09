Egitai jau no bērnu dienām ļoti paticis vērot pasauli – viņa bija ļoti vērīga, nepatika daudz runāt, bet patika rakstīt, tāpēc izveidoja skolas avīzi. Pēcāk dzīves ceļi aizveduši gan uz reklāmu un mārketingu, gan informācijas tehnoloģijām, līdz 2000. gadu sākumā portālā "Apollo" sākusi darboties izklaides un kultūras lauciņā. Savukārt portālā "Delfi" darba gaitas uzsākusi pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma – viņas pārraudzībā ir rubrika "Māja un dārzs" Aicinām iepazīties ar Egitas Segliņas autora lapu , kurā ir izcelti, viņasprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Nu portālā "Delfi" aizvadīti jau teju 10 gadi, un patlaban Egitas pārziņā ir portāla "Delfi" žurnālu komanda, kas arvien turpina augt. Svarīgākais, strādājot Latvijas vadošajā interneta medijā, Egitai ir tas, ka viņa kopā ar savu komandu palīdz cilvēkiem dzīvot. "Tās varbūt nav ļoti globālas lietas, par kurām mēs dzīvesstila nodaļā runājam, bet lielais kopums sastāv no mazām lietām. Man ir svarīgi, ka mēs liekam cilvēkiem domāt un, gribētu domāt, palīdzam kļūt laimīgākiem un par kripatiņu labākiem," pauž Egita.Savukārt no darba pienākumiem "Delfi" brīvajā laikā viņai pats svarīgākais ir bērni un ģimene. "Ārpus darba stundām man ļoti patīk spēlēt galda spēles, kas palīdz arī darba dzīvē, jo nākas domāt stratēģijas un tvert laukumu, kā arī dažādas viktorīnas un prāta mežģi."Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.