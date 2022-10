“

Viena no "Delfi" satura un biznesa izaugsmes veiksmes atslēgām ir spēja nemitīgi attīstīties un negulēt uz lauriem. Šī pieeja, kā arī fakts, ka portālam ir caurskatāmi un atklāti īpašnieki, ļāvis izveidot profesionālu un motivētu žurnālistu komandu, kas rūpējas par kvalitatīvas žurnālistikas piedāvājumu un darbu sabiedrības interesēs. Auditorija to ir novērtējusi, tā ir palikusi kopā ar "Delfi", gan pārvarot pandēmiju, gan tagad Krievijas nežēlīgā kara laikā. Man pašam tā ir liela atbildība šādos apstākļos rūpēties par to, lai Latvijas iedzīvotājiem tiktu nodrošināts kvalitatīvs un daudzpusīgs saturs. Tās ir rūpes par žanru un formātu daudzveidību, par operatīvām ziņām, viedokļu bagātību, par pētniecisko žurnālistiku, par kritiskām un atklātām diskusijām, kuras ļauj saskatīt notikumu jēgu un cēloņsakarības. Tās ir rūpes par saturu, kas ar praktiskiem padomiem palīdz organizēt mājas soli, tās ir rūpes arī par saturu, kas izklaidē un ļauj atpūsties no smagajām problēmām šajā valstī un pasaulē. Tās ir rūpes par mūsu lasītāju, skatītāju un klausītāju, kuram ikdienas informācijas gūzmā kalpojam kā tuvākais ceļabiedrs, kurš palīdz orientēties. Ar šādu pārliecību esmu piekritis kļūt par "Delfi" galveno redaktoru un pievienoties uzņēmuma valdei. Biju klāt pie "Delfi" digitālā satura abonēšanas pirmsākumiem un labi atceros izaicinājumus, kas saistījās ar šī Latvijas mediju vides jauninājuma izskaidrošanu cilvēkiem. Lai gan pēdējo gadu laikā abonentu skaits turpinājis augt, kā svarīgu uzdevumu apzinos arī turpmāku sarunu ar auditoriju par to, kāpēc ieviesām abonentmaksu un kā tas palīdz mūsu darba nodrošināšanā.



Filips Lastovskis, "Delfi" galvenais redaktors