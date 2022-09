Nacionālo ziņu nodaļas žurnālists Raivis žurnālistikā ir kopš 2004. gada. Ikdienā viņa atbildības sfēra "Delfi" ziņu apcirkņos ir valdība un Saeima, to darbi un nedarbi. Autors ir pārliecināts – lai strādātu šajā jomā, ir jābūt ļoti pacietīgam, bezkaislīgam un arī maksimāli objektīvam."Ziņu žurnālistikā man patīk tas, ka atkarībā no temata es varu rakstīt gan īsi un kodolīgi, gan arī gari un izsmeļoši," profesijas specifiku ieskicē Raivis. Kā vienu no lielākajiem mītiem, kas iesakņojies sabiedrībā, autors min uzskatu, ka žurnālista darbs ir vienkāršs un šīs profesijas pārstāvji tikai atreferē kāda cita sacīto. Tā tas nebūt nav. Savukārt, taujāts, ar ko viņš nodarbotos, ja nebūtu žurnālists, Raivis ir lakonisks: "Esmu par to domājis, bet esmu sapratis, ka nav dzīves ārpus žurnālistikas."Aicinām iepazīties ar Raivja Spalvēna autora lapu , kurā ir izcelti, viņaprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Pieredzējušais autors ļoti cenšas nodalīt darbu un brīvo laiku. Darbā viņam ir svarīgi savus pienākumus paveikt tā, lai par izdarīto būtu gandarījums. Savukārt privātajā dzīvē viņam ir svarīgi būt pašam. Brīvajā laikā Raivis daudz klausās mūziku, bet viņa hobijs ir dārzkopība. Žurnālistam Talsu pusē ir dārziņš, kur tiek audzēti dažādi pākšaugi, kāposti, burkāni, sīpoli un ķiploki. Tādējādi viņš ziemā sevi daļēji spēj nodrošināt ar pārtikas krājumiem. Atrašanās dārzā viņam palīdz relaksēties. "Man patīk iemesties dobē un aizmirst par ikdienu," tā Raivis.Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.