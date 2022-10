Vīns Spānijā tiek radīts visos reģionos: Andalūzijā, Lamančā, Estremadurā, Mursijā, Galīcijā, Basku zemē, Aragonā. Slavenākie un līdz ar to dārgākie vīni nāk no Larjohas, Navarras un Katalonijas. Spānijas priekšrocība ir klimatisko apstākļu daudzveidība – te valda gan Atlantijas klimats, gan kontinentālais un Vidusjūras, tāpēc tā var piedāvāt plašu un daudzpusīgu vīnu klāstu, no izsmalcinātām dzirkstošajām "kavām" līdz spēcīgiem sarkanvīniem, kas gadiem var dusēt vīna kolekcijās, no svaigiem Vidusjūras stila baltvīniem līdz sulīgiem sarkanvīniem, ar ko papildināt ikdienas maltīti. Jebkurai gaumei un vīna prasmei!



Daudzveidība un bagāta izvēle, no otras puses, nereti nemaz neatvieglo izvēli, īpaši, ja neesat vīna eksperts. Tad, nemaz nekautrējoties un lieki neriskējot, vērts skatīties lielo vīna ražotāju virzienā. Divi zaķi ar vienu šāvienu: tie zem viena zīmola piedāvā plašu vīna klāstu un, otrkārt, kas ir ļoti būtiski, – mūsdienu augstās prasības, kas tiek izvirzītas ikvienam vīna darītājam, garantē kvalitāti.



"Gran Castillo" ir slavens zīmols, ko labi pazīst gan pasaulē, gan arī Latvijā. Tas top "Bodegas Murvioedro" ražotnē, kas dibināta 1927. gadā Valensijā un prezentē plašu spāņu vīnu spektru. "Gran Castillo" vīni radīti ne tikai no slavenākajām spāņu vīnogu šķirnēm, piemēram, 'Tempranillo', 'Moscatel' vai 'Viura', bet arī no starptautiskām klasiskām vīnogu šķirnēm, tostarp 'Cabernet Sauvignon', 'Sauvignon Blanc' un 'Shiraz'. "Vīna baudītājam tas ir ļoti ērti, ka zem viena zīmola var pagaršot gan autentisku spāņu stilu, gan internacionālu garšu," saka vīnzine Irina Rakeviča.