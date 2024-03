Pasaules meistarsacīkstēs Budapeštā viņš aizkļuva līdz pusfinālam, tajā pieveicot olimpisko čempionu Marselu Džeikobsu, bet stafetē ar Lielbritānijas izlasi tikai par 0,02 sekundēm atpalika no bronzas. Lai varētu piedalīties pasaules čempionātā, viņam bija jāņem atvaļinājums no darba, kur pilna laika slodzē bija jābūt no 9:00 līdz 17:00. Kad pirms pieciem gadiem Emo-Dedzī sprintam pievērsās nopietnāk, jo uz to mudinājis labs draugs, viņš 100 metrus skrējis 10,90 sekundēs. Pērn tās bija jau 9,93 sekundes, kas jau ir augstākā līmeņa rezultāts, turklāt progresa līkne liecina – brits kļūst arvien ātrāks. "Jūdžinam ir unikāls talants ļoti ātri mācīties. Viņam ir spēja apstrādāt informāciju ātrāk nekā jebkuram citam sportistam, ar ko esmu strādājis."