Bļugers piekrīt izaicinājumam un izveido 'Penguins' vārtsarga aizsargmaskas dizainu

Teodors Bļugers aizvadītajā sezonā esot apsmējis Pitsburgas "Penguins" vārtsarga Keisija Desmita sejas aizsargmaskas krāsojumu, tāpēc viņš izaicināja uzbrucēju no Latvijas izveidot labāku, raksta medijs "post-gazette.com".

Bļugers esot teicis, ka Desmita aizsargmaskas krāsojumus bijis tāds, kuru jebkurš cilvēks var nopirkt sporta preču veikalā, un tāds, kādu piešķir hokeja datorspēlē, kad tiek veidots jauns virtuālais vārtsargs.

"Tā tas sākās," teica Bļugers. "Es viņa maskas kritizēju, jo tām nebija nekāda dizaina." Tāpēc Desmits esot izaicinājis Bļugeru, lai viņš parāda, kādam vajadzētu būt ķiveres krāsojumam. Šonedēļ vārtsargs parādīja jauno dizainu.

"Man šķiet, ka viņš paveica lielisku darbu. Tā irTedijam ļoti raksturīga," sacīja "Penguins" vārtsargs Desmits, kurš esot izmantojis visas latvieša piedāvātās idejas. Par to Bļugers bijis pārsteigts.

"Ir diezgan forši redzēt gala produktu. Es domāju, ka maska izskatās lieliski. Process bija nedaudz citādāks nekā es domāju. Es viņam devu idejas. Dažas lietas es viņam piedāvāju pa jokam. Es nezināju, kuras idejas viņš izmantos."

Uz Desmita ķiveres redzami pingvīni no multfilmas "Madagaskara", un viņi spēlē diska golfu, kas esot viens no vārtsarga hobijiem. Savukārt aizsargmaskas aizmugurē redzams seriāla "Ofiss" varonis Dvaits Šrūts, kas Desmitam esot mīļākais seriāla tēls.

Vārtsargs bija priecīgs, kā māksliniece Džese Akiaka no Bļugera ierosinājumiem izveidoja aizsargmaskas krāsojumu.

Here you go! pic.twitter.com/kPeRS5Hn8X

Casey DeSmith just answered a question about his new goalie mask, featuring Dwight Schrute from @theofficetv.

Teddy Blueger told him a previous mask was generic. DeSmith challenged Blueger to design this mask... Which is why Teddy's signature is included 😂 pic.twitter.com/IL0eQkdhL7