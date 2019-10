Esporta otrā nedēļa - latviešu komandām kā pa viļņiem

Baltijas esporta līgas otrajā nedēļā Latvijas komandām gājis kā pa viļņiem, informē rīkotāji.

Counter-Strike: Global Offensive

"Counter-Strike: Global Offensive" disciplīnas ietvaros otrā spēļu nedēļa latviešu komandām pagāja kā pa viļņiem. Komanda "coluant" (Latvija) piedzīvoja savu otro zaudējumu pēc kārtas, šoreiz piekāpjoties komandai "FiGURE05" (Lietuva). Savukārt pie savām pirmajām uzvarām pagājušās nedēļas ietvaros tika komandas "deprEST" (Latvija) un "Team Titan" (Latvija), kas apspēlējā komandas "WORTEX" (Igaunija) un "5Aces eSport" (Igaunija). Visbeidzot, komanda "SACRAMENTO" (Latvija) jau otro nedēļu pēc kārtas saņēma tehnisko zaudējumu (0:1), jo tā nespēja laicīgi ierasties uz savu spēli pret komandu "Drochmondo" (Lietuva). Nedēļas karstākajā duelī starp "wolsung" (Latvija) un pagājušās sezonas čempioniem komandu "1337HUANIA" (Lietuva) šoreiz virsroku guva mūsu kaimiņi lietuvieši, uzvarot sēriju ar rezultātu 2:1..



Sacensību turpinājumā, trešās nedēļas ietvaros, par nedēļas centrālo spēli ticis izvēlēts duelis starp latviešiem "Team Titan" un igauņiem "ayned". Šo spēli varēs vērot arī portālā "Delfi" sestdien, 12. oktobrī, plkst. 16:00. Savukārt, komanda "wolsung" tiksies ar lietuviešiem "FiGURE05", "SACRAMENTO" spēlēs pret igauņiem "WORTEX", "deprEST" cīnīsies ar lietuviešiem "alltheRAGE", bet "coluant" pretī nāks igauņu komanda "5Aces eSport".

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG)

Otrā nedēļa Latvijas PUBG komandām noritēja neveiksmīgi, jo, salīdzinot ar iepriekšējās nedēļas trīs uzvarām, šajā nedēļā latviešu komandas spēja iegūt uzvaru tikai vienā no piecām nedēļas spēlēm, kad otrajā spēlē pārāki izrādījās komandas "Division" spēlētāji. Lielisku sniegumu šonedēļ izdevās parādīt igauņu komandai "Bait Academy", kas ļāva viņiem kopvērtējumā apsteigt komandu "Division", kas pašlaik ir nokritusies uz otro vietu. Kaut arī komandai P9 neizdevās tikt pie savas pirmās šīs sezonas uzvaras, viņi spēja parādīt labāku sniegumu, galvenokārt pateicoties savāktajiem "kill points" un kopvērtējumā viņi pakāpās par vienu vietu augstāk un pašlaik ieņem septīto vietu. Komandai "Juniors" bija pavisam neveiksmīga nedēļa, kādēļ viņi ir nokritušies līdz devītajai vietai.



Tomēr, neskatoties uz vājo sniegumu, latviešu komandām vēl ir visas iespējas pacīnīties par līderpozīcijām. Komanda "Division" pašlaik no pirmās vietas atpaliek tikai par 4 punktiem un, lai spētu atgūt līderpozīciju, viņiem vajag spēlēt piesardzīgāk mača sākumā, lai lieki nezaudētu spēlētājus pirms izšķirošajām cīņām. Turklāt, arī komandas P9 septītā vieta nav nekas satraucošs, jo arī iepriekšējās sezonas viņi iesāka lēnām un papildus tam viņiem šonedēļ nācās spēlēt ar rezervistu. Pašlaik viņiem svarīgākais ir ierasties uz spēlēm ar pilnu sastāvu un tad ir sagaidāms, ka sezonas otrajā pusē viņi paspēs ieskrieties un jau sacentīsies par līderpozīcijām.

Rocket League

"Rocket League" disciplīnas ietvaros otrā nedēļa latviešu komandām beidzās ar mainīgiem rezultātiem. Latviešu komandu duelī tikās komandas "The Backflip Boys" un "Mind Games Esports", kur pārāki izrādījās puiši no "The Backflip Boys", kas uzvarēja savus pretiniekus ar rezultātu 3:1 sērijā. Savukārt "TeamSmolBrein" komandā spēlējošais puisis no Latvijas Mex savā debijas nedēļā cieta divas sakāves pēc kārtas: sākumā ar rezultātu 0:3 pārāka bija komanda "Timechasers" (Lietuva), un tad "TeamSmolBrein" piekāpās puišiem no "Bad Dudes" (Igaunija) ar rezultātu 1:3.





Nākamsvētdien, 13. oktobrī, plkst. 15:00 norisināsies trešās nedēļas spēles, kuru ietvaros puiši no "The Backflip Boys" centīsies gūt pirmo vietu kopvērtējuma tabulā, kā arī komandas "Post Game Strong" un "Mind Games Esports" meklēs savas pirmās uzvaras sezonā.