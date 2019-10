Foto: Drēbēs ūdenī - 'VEF Rīga' basketbolisti izpilda izdzīvošanas peldētprasmju kopumu

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību un aktualizētu nepieciešamību bērniem nodrošināt praktiskās un teorētiskās zināšanas par drošu atpūtu uz ūdens un tā tuvumā, Latvijas basketbola čempionu "VEF Rīga" basketbolisti demonstrēja savas peldētprasmes peldbaseinā.

Sportisti izpildīja dažādus uzdevumus, kas saistīti ar izdzīvošanai nepieciešamo peldētprasmju pārbaudi un apguvi.

Basketbolisti Roberts Stumbris, Artūrs Kurucs, Roberts Freimanis, trenera asistents Jevgēnijs Kosuškins, basketbola kluba "VEF Rīga" direktors Gatis Jahovičs un ilggadējais diennakts basketbola turnīra "Krastu mačs" vadītājs Renārs Zeltiņš sākotnēji peldbaseinā atradās apģērbā. Profesionālu glābēju un sertificētu treneru vadībā viņi centās izpildīt izdzīvošanas peldētprasmju kopumu, proti, veikt nepārtrauktus 200 metrus peldus, no tiem 50 metrus – uz muguras. Kā norādīja peldēšanas eksperti, tas ir izdzīvošanas peldētprasmju standarts, ko 1996. gadā noteica Skandināvijas valstīs un ko atzīst peldēšanas treneri un glābšanas dienesti visā pasaulē.

Atainojot situāciju, kurā cilvēks nonāk slīkstot, basketbolistiem ar drēbēm vajadzēja ielēkt ūdenī, uzpeldēt, nogulties uz muguras, bez asām un biežām kustībām noturēties virs ūdens 20 sekundes un veikt aptuveni 60 metru peldējumu uz muguras, pēc kura sekoja 150 metru peldējums brīvajā stilā. Visbeidzot sportistiem tika dots uzdevums ienirt pēc nogrimuša priekšmeta 2,3 metru dziļumā, atbrīvoties no apģērba, nepieskaroties peldbaseina malām vai peldceliņiem, un izkāpt no peldbaseina, nelietojot kāpnes.

"Lai arī peldēt ar drēbēm nav viegli, visgrūtākais tomēr ir atbrīvoties no tām, saglabāt mieru un, guļot uz muguras, sakopot domas, it sevišķi situācijā, kad iestājusies panika. Bet tieši miers un zināšanas ir viens no pamatnoteikumiem tam, lai cilvēks veiksmīgi noturētos virs ūdens un nokļūtu krastā. Ja peldētprasmju nav vai tās ir vājas un arī zināšanu par to, kā rīkoties šādā situācijā, nav, tad iznākums diemžēl var būt arī letāls," pēc veiktajiem uzdevumiem secina diennakts basketbola turnīra "Krastu mačs" ilggadējais vadītājs Renārs Zeltiņš.

Jau ziņots, ka pērn noslīkstot dzīvību zaudēja 124 cilvēki, no tiem 6 bērni – divas reizes vairāk nekā ceļu satiksmes negadījumos. Lielākoties iemesls tam ir zināšanu un atbildīgas rīcības trūkums, nepietiekama peldētprasme, kā arī pārgalvīga rīcība. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību nepieciešamībai uzlabot bērnu un jauniešu peldētprasmi, kā arī vairotu jauniešu izpratni par drošu atpūtu pie ūdens, šogad, svinot desmit gadu jubileju, diennakts basketbola turnīrs "Krastu mačs" sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību "BALTA" aizsāka jaunu labdarības iniciatīvu "Spēlē. Dzīvo. Droši". Tās ietvaros katrs turnīra basketbola spēlēs gūtais punkts tika pārvērsts 2 eiro lielā ziedojumā biedrībai "Peldēt droši", kopumā nodrošinot ziedojumu 4602 eiro apmērā, kas šodien arī tika nodots biedrības pārstāvju rokās.

"Arī es esmu tēvs un zinu, ka ne vienmēr vecāki var būt blakus un pasargāt savas atvases brīžos, kad tas nepieciešams. Tādēļ mūsu pienākums ir nodrošināt bērniem zināšanas un prasmes, kas ļauj viņiem pašiem tikt galā ar dažādām dzīves situācijām, tostarp iemācīt, kā rīkoties, nonākot nelaimē. Peldētprasmju apguve ir viena no šīm lietām. Turklāt tā dažbrīd var glābt ne vien paša bērna, bet arī nelaimē nonākušu līdzcilvēku dzīvības. No sirds priecājos, ka jau pirmajā mūsu iniciatīvas gadā "Krastu mača" dalībnieki ir snieguši vērā ņemamu finansiālu atbalstu organizācijai, kas ik dienas strādā pie tā, lai bērnu peldētprasmes un zināšanas par rīcību uz ūdens uzlabotos un negadījumu skaits uz ūdens saruktu," gandarīts ir "Krastu mača" organizatoru pārstāvis un basketbola kluba "VEF Rīga" direktors Gatis Jahovičs.

Arī AAS "BALTA" Korporatīvā segmenta pārdošanas direktors Mārtiņš Rozentāls norāda uz sabiedrības izglītošanas nozīmīgumu: "Kā apdrošinātāji mēs ikdienas darbā diemžēl joprojām regulāri sastopamies ar nelaimes gadījumiem pie ūdenstilpnēm un ūdenī, kas varēja nenotikt, ievērojot elementārus drošības priekšnoteikumus. Kā sociāli atbildīgam uzņēmumam, kas iestājas par drošu rīcību un prevenciju, mums ir svarīgi iesaistīties sabiedrības izglītošanas iniciatīvās. Tāpēc mēs ceram, ka ziedojums, ko esam sarūpējuši kopā ar "Krastu maču", būs labs sākums un stimuls, kas palīdzēs biedrībai "Peldēt droši" sasniegt iecerētos mērķus. Ticam, ka kopīgiem spēkiem mēs varam palīdzēt radīt zinošāku un drošāku sabiedrību!"

Par iegūtajiem līdzekļiem Rīgas skolu un sporta skolu audzēkņiem tiks organizētas teorētiskās un praktiskās nodarbības, ko vadīs sertificēti glābēji un peldēšanas treneri ar ilggadēju pieredzi glābšanas dienestā uz ūdens.

"Izdzīvošanai nepieciešamās prasmes var apgūt ikviens, tāpēc esam pārliecināti, ka traģisko statistiku ik gadus var mazināt, nodrošinot bērniem peldēšanas nodarbības, uzlabojot peldētprasmi, kā arī zināšanas un izpratni par drošu atpūtu pie ūdens. Latvijā katrs otrais iedzīvotājs dzīvo ūdens tuvumā, tāpēc apgūt peldētprasmes ir vitāli svarīgi ikvienam. Tieši saprātīgi lēmumi un zināšanas var vislabāk pasargāt no dzīvībai bīstamām situācijām ūdenī, jo peldētprasme ir dzīvību saglabājoša prasme," skaidro Biedrības "Peldēt droši" dibinātāja Zane Grundiņa-Arāja.

Nodarbības tiek organizētas bērnu un jauniešu grupām "Elektrum Olimpiskā centra" peldbaseinā vai izbraukumā. Pieteikties nodarbībām iespējams biedrības "Peldēt droši" mājas lapā: https://peldet.lv/nodarbibas/. Lai vienotos par nodarbību laiku un vietu, ar jauno sportistu komandām, klasēm vai draugu grupām biedrības pārstāvji sazināsies individuāli.