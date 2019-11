Foto: Merzļikina jaunos atsitējcimdus rotā Kolumbusas pilsētas apvārsnis

Latvijas hokeja izlases vārtsargs Elvis Merzļikins trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Kolumbusas "Blue Jackets" treniņā rokās vilcis atsitējcimdus ar jaunu dizainu, ziņo vairāki ASV žurnālisti.

Uz hokejista atsitējcimdiem attēlots Kolumbusas pilsētas apvārsnis, kā arī Ohaio štata karogs.

Treniņā redzamais cimdu dizains nav vienīgais, ko Merzļikins sagatavojis, bet vārtsargs vēl neesot saņēmis citas ekipējuma daļas, spekulēja žurnālists Braiens Hedžers. Iespējams, ka jaunais Merzļikina ekipējuma dizains savā pilnībā vēl tikai tiks atklāts.

Will get a better pic later but Elvis Merzlikins has a sweet new Columbus-inspired blocker, it appears #CBJ pic.twitter.com/udI8PA9Frv