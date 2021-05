Jonass un Ikauniece palīdz sasniegt 'Wings for Life World Run' labdarības skrējiena rekordu

Globālais labdarības pasākums "Wings for Life World Run" aizvadījis savu līdz šim lielāko skrējienu, kurā piedalījās arī rekordliels dalībnieku skaits no Latvijas, tostarp motosportists Pauls Jonass, vieglatlēte Laura Ikauniece un parkūrists Pāvels Petkuns, informēja organizatori.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vēl nekad tik daudzi cilvēki nebija vienlaikus piedalījušies skrējienā, kā 2021.gada 9.maijā. Svētdien "Wings for Life World Run" piedalījās 184 236 dalībnieki no 195 valstīm, skrienot par tiem, kuri to nevar. Mugurkaula savainojumu ārstēšanas izpētei no dalības maksām un ziedojumiem kopumā tikuši gūti 4,1 miljons eiro. Ārons Andersons no Zviedrijas (66,8 km) un Ņina Zarina no Krievijas (60,2 km) šī gada skrējienā kļuva par uzvarētājiem, attiecīgi, vīriešu un sieviešu kategorijās. 2021.gadā skrējēji un paraatlēti, līdz viņus panāca un apsteidza kustīgā finiša līnija, vidēji veica 12,3 km.

Latvija arī piedzīvoja lielāko dalībnieku skaitu, kāds bijis kopš 2014.gada, šogad dubultojot to salīdzinājumā ar 2020.gadu. Dalībnieki arī izmantoja iespēju pievienoties Paula Jonasa vai Lauras Ikaunieces komandām, kopīgiem spēkiem gūstot ziedojumus vairāk nekā 1000 eiro apmērā.

"Es vēlos no visas sirds teikt lielu paldies katram un ikvienam cilvēkam, kurš šodien skrēja, gāja vai brauca kopā ar mums," sacīja Anita Gerhartere, bezpeļņas organizācijas "Wings for Life" vadītāja. "Mēs kopīgiem spēkiem esam guvuši neticamu skaitli mugurkaula izpētei. Šie līdzekļi tiks izmantoti, lai turpinātu atbalstīt izcilos pētniekus, kuri strādā pie tā, lai mugurkaula traumas kļūtu ārstējamas."

Astotais "Wings for Life World Run" bija iespaidīgs notikums ne tikai tāpēc, ka apvienoja visu globālo skriešanas kopienu, bet arī tam bija daudz ko sniegt kā sacīkstei - daži skrēja vienatnē, daži nelielās grupās, gan saules apspīdēti Eiropas centrālajā daļā, gan arī ar sniegotiem kalniem fonā, bet citi skrēja gar okeānu diennakts vēlajās stundās. Apstākļi dalībniekiem no dažādajām valstīm bija kardināli atšķirīgi, no lietainās Īrijas un Spānijas, līdz sniegotajai Norvēģijai un saulainajai Grieķijai.

Dalībnieki visā pasaulē skrējienu sāka vienā un tajā pašā laikā, tomēr dažādās vietās. Par spīti tam, visi bija virtuāli savienoti pateicoties "Wings for Life World Run" mobilajai aplikācijai. Tā sniedza pamatu īpašajai kopības sajūtai, kuru pastiprināja iedvesmojoši komentāri un vēstījumi no pie virtuālās "Catcher Car" stūres esošajiem, kura savu pakaļdzīšanos uzsāka 30 minūtes pēc starta.

No skriešanas entuziastiem līdz pieredzējušiem ultraskrējējiem, "Wings for Life World Run" dalībnieku sastāvs bija visdažādākais. Piedalīties "Wings for Life World Run" var ikviens: Unikālais skrējiena formāts ļauj dažādu iemaņu skrējējiem sacensties kopā vienota mērķa vārdā. Kopš 2014.gada, kopā 925 096 dalībnieki piedalījušies šajā globālajā labadarības skrējienā, veicot 9 034 954 kilometrus un gūstot 33,3 miljonus eiro. 100% no visām dalības maksām tiek tieši ziedoti mugurkaula izpētei.