Latvijas hokeja vārtsargs Elvis Merzļikins ar sirsnīgu joku apsveicis savu komandas biedru Jonasu Korpisalo ar maču, kurā viņš atvairīja 85 Tampabejas "Lightning" hokejistu metienus.

Jau vēstīts, ka "Blue Jackets" ar zaudējumu piecu pagarinājumu spēlē sāka Stenlija kausa izcīņu. Korpisalo atvairīja 85 no 88 pretinieku metieniem, kas ir jauns NHL rekords, jo līdz šim neviens vārtsargs nebija ticis galā ar tik daudz metieniem.

Merzļikins, kurš šobrīd nevar spēlēt savainojuma dēļ, sava sociālā tīklā "Twitter" profilā publicēja ierakstu, kas veltīts Korposalo un kurā attēlotas milzīgs skaits ūdens pudeļu.

"Brāl, domāju, ka tev varētu noderēt. 88 metieni un 85 atvairījumi? Tiešām, Korpi? Kāds ir tavas istabiņas numurs, es jau nāku," rakstīja Merzļikins.

Hey Brother, I though u might need some... 88 shots and 85 saves?!really korpi? 😍what's your room number I'm coming pic.twitter.com/BRHjZXD3JD