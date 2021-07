Stenlija kausa nedienas — kā aizmirst un sasist grūtāk iegūstamo trofeju

Lorda Stenlija kauss ir viena no, ja ne visgrūtāk iegūstamā trofeja profesionālajā sportā. Lai komanda varētu to celt virs savām galvām, tai jānospēlē 82 regulārās sezonas spēlēs, kā arī vismaz 16 izslēgšanas spēles (modernajā ērā mazākais nospēlēto spēļu skaits bijis 18, ko paveica Edmontonas "Oilers" 1988. gadā).

Loģiski, ka pēc šāda darba apjoma seko svinības. Daudzi atceras Aleksandra Ovečkina gandrīz vai mēnesi garo svinēšanu, kuras laikā viņš pamanījās gan iekrist strūklakās, gan paviesoties glaunākajos bāros, taču visām svinībām seko arī Stenlija kauss. Katram komandas spēlētajam tiek piešķirta viena diena ar kausu, kura laikā tas var darīt ar to, ko vien grib. Bieži sastopami foto, kur kausā guļ mazs bērns vai no tā tiek ēstas brokastu pārslas. Taču svinības vienmēr nav tik ģimeniskas — reizēm kauss cieš. Šajā rakstā atskatīsimies uz reizēm, kad Stenlija kauss cietis visvairāk.



Mūsdienās, domājot par 20. gadsimta sākumu, prātā nāk pieklājīga attieksme un mērenība, taču tā nu gan nav. Leģenda vēsta, ka jau 1905. gadā, kad NHL īsti vēl neeksistēja, Otavas "Senators" [tolaik — "Ottawa Silver Seven"] spēlētāji mēģināja pārspert kausu pāri aizsalušajam Rido kanālam Kanādā. Šis plāns gan neizdevās un kauss palika uz ledus, no kura tika nocelts vien nākamajā dienā. Tiesa, šis stāsts nav īsti apstiprināts, bet hokeja pasaulē tiek uzskatīts par pirmo reizi, kad Lorda Stenlija kauss piedzīvoja iereibušu hokejistu pigorus.

Toties 1940. gadā Ņujorkas "Rangers" hokejisti, svinot kausa iegūšanu, nolēma, ka labākais veids, kā atzīmēt savu uzvaru, ir — urinējot kausā. 1940. gads ir zīmīgs ar to, ka šajā gadā kausu ieguva divi hokejisti, kuri, būdami vien 12 gadus veci, uz kausa ar naglu iegravējuši savus vārdus. Šie hokejisti bija Linns Patriks (Lynn Patrick) un Mazs Patriks (Muzz Patrick). Jāpiebilst, ka Patriki ir daļa no hokeja dinastijas - gan viņu tēvs, gan bērni var lepoties ar ilgām karjerām NHL.

Pa vidu šiem stāstiem kauss vairākkārt tika aizmirsts dažādās mājās, kā arī reiz Monreālas "Canadiens" hokejisti to aizmirsa ceļmalā, jo, mainot mašīnas riepu, tas vienkārši piemirsās. Jautras sajūtas 1947. gadā piedzīvoja arī Kons Smaits, kura vārdā mūsdienās nosaukta izslēgšanas spēļu vērtīgākā spēlētāja balva, proti, 1947. gadā Smaits atstāja kausu savās mājās, jo domāja, ka tad, kad Monreāla izcīnīs to, būs vieglāk savākt kausu svinībām. Vienīgā nelaime bija tāda, ka Monreāla zaudēja Toronto un kamēr "Leafs" gribēja celt kausu virs savām galvām, tas mierīgi dusēja Smaita mājā Monreālā.



Laikā no 1950. gada līdz 1980. gadam kausam dzīve ritēja samērā mierīgi, ja neskaita pāris mēģinājumus to nozagt, taču jau 1980 gadā neliels skandāls izcēlās pēc tam, kad Ņujorkas "Islanders" spēlētājs Klārks Gillis ļāva no tā paēst savam sunim, bet komandas biedrs Braiens Trotjē devās pie miera liegi apskāvis kausu.

Astoņdesmitie gadi daudziem asociējas ar kokaīnu. Vai tas bija pie vainas, ka Marks Mesjē 1987. gadā nolēma Stenlija kausu novietot uz striptīza kluba skatuves, mēs nevaram zināt, bet tā tik tiešām notika. Tonakt kauss pabija dažādos iestādījumos, kuros no tā dažādus alkoholiskos dzērienus lietoja ne tikai komandas biedri, bet arī Edmontonas "Oilers" fani.

1991. gadā, svinot uzvaru, kauss attapās Pitsburgas "Penguins" kapteiņa Mario Lemjē baseina dibenā. Divus gadus vēlāk kauss atkal nonāca baseina apakšā — šoreiz pie Monreālas "Canadiens" vārtsarga Patrika Ruā.

1994. gadā atkal izcēlās Mesjē, šoreiz ar Ņujorkas "Rangers" komandu. Lai arī sākotnēji kauss paviesojās samērā cienījamā sarunu šovā pie Deivida Letermana, vēlāk kauss atkal nonāca striptīza bārā, pēc tam kauss paviesojās Kentaki derbijā, kā arī virknē citu vietu. Pēc visām šīm svinībām kausam nācās piedzīvot remontdarbus.

Toties 1996. gadā Sanda Ozoliņa komandas biedrs Silvēns Lefebrs no Kolorado "Avalanche" nolēma kausu izmantot, lai tajā kristītu savu dēlu.

Vien trīs gadus vēlāk Stenlija kauss atkal nonāca baseinā. Šoreiz pie vainas daļēji arī bija grupa "Pantera". Nostāsti vēsta, ka Dallasas "Stars" aizsargs Gijs Karbono mēģinājis iemest kausu "Pantera" bundzinieka Vinnija Pola baseinā. Ideja jau jauka, bet metiens gan nebija pārlieku veiksmīgs un kauss atsitās pret baseina malu. Jāpiebilst, ka NHL šo stāstu gan noliedz.

Nu ir 2021. gads un kauss atkal cietis. Kā šoreiz? To, lai Tampabejas "Lightning" stāsta paši.

The ⁦@StanleyCup⁩ did sustain some damage during today's festivities. It'll be sent to Montreal for repairs and be back to resume Cup celebration with ⁦@TBLightning⁩ next weekend pic.twitter.com/MEbZGZFxSD