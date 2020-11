Viens no pieciem pretendentiem uz gada sportista titulu "Trīs Zvaigžņu balvā" riteņbraucējs Toms Skujiņš kurš šogad jau trešo reizi startējis pasaules prestižākajās riteņbraukšanas sacensībās "Tour de France", vienā no posmiem izcīnot otro vietu. Viņš riteņbraukšanas elitē pazīstams kā kvēls kartupeļu "vēstnieks". Kāpēc tā? Par to "Hattrick ar Puči" jaunākās epizodes fragmentā.

Sarunā ar Armandu Puči Skujiņš stāstīs arī par savu arvien pieaugošo lomu komandā, pavērs priekškaru uz savas nodarbes aizkulisēm, kā arī atklās kāpēc neapprecējās šovasar, kā tas bija plānots.

Armands Puče kā ierasts skaļākos Latvijas sporta ziņu virsrakstus lasīs starp rindām, pievēršot uzmanību gan Latvijas futbola izlasei, gan vietējā hokeja druvai.

Savukārt, fizioterapeite Agneta Liepājniece atklās vai riteņbraukšana tik tiešām ir tik laba cilvēka veselībai.

Raidījumu "Hattrick" ar Puči varēs vērot pirmdien pulksten 21:00 televīzijas kanālā "Best4Sport TV" vai "Hattrick Youtube" kanālā, bet trešdienas vakarā kanālā "360TV".