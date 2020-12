Video: Apbrīnojams meistarstiķis pasaules čempionātā šautriņu mešanā

Lielbritānijas šautriņu metējs Džeimss Veids otrdien ierakstīja savu vārdu šī sporta veida vēsturē, veicot nepārspējamo rekordu – ar deviņiem metieniem nodzēšot 501 punktu.

Deviņi metieni ir minimālais skaits, lai klasiskajā šautriņu mešanā nodzēstu 501 punktu. Veidam tas padevās pasaules čempionāta trešajā kārtā cīņā pret Stīvenu Bantingu. Piektā seta otrajā legā Veidam izdevās pirmās sešas šautriņas trāpīt trīskāršajā "20", nodzēšot punktu skaitu līdz 141. Tad Veids trāpīja vēlreiz trīskāršo "20", pēc tam trāpīja trīskāršajā "19", bet izcilo gājienu noslēdza ar dubulto "12".

Pasaules čempionāta vēsturē šis ir tikai desmitais gadījums un pirmais piecu gadu laikā, kad kāds dalībnieks nodzēš 501 ar minimālo metienu skaitu.

Veidam tas gan ir mazs mierinājums, jo viņš, būdams dueļa favorīts, piekāpās Bantingam ar 2-4 un izstājās no tālākas dalības.

JAMES WADE PINS THE PERFECT LEG IN THE WORLD DARTS CHAMPIONSHIP!

The first nine-darter at Ally Pally for five years!

