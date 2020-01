Video: Bokseris pēc pretinieka nokautēšanas saļimst ringa stūrī

ASV vieglā svara bokseris Džordžs Rinkons nedēļas nogalē izcīnīja uzvaru vienā no cīņām, sagādājot pretiniekam tehnisko nokautu, bet pēc mirkļa pats saļima ringa stūrī, vēsta ārvalstu masu mediji.

Rinkons pirmajā raundā trīs reizes nokdaunā aizsūtīja argentīnieti Djego Peresu, pēc kā tiesnesis nolēma cīņu pārtraukt. Kamēr ringā tika sniegta palīdzība argentīnietim, Rinkons devās uz savu ringa stūri, kur pēc brīža saļima. Nav zināms, kas izraisīja amerikāņu boskera samaņas zaudēšanu, jo cīņas laikā pretinieks bīstamus un tiešus sitienus nespēja veikt.

Cīņas mediķi steidza palīgā arī Rinkonam, kurš mirkli vēlāk jau pats varēja noturēties kājās. ASV bokseris tad saviem spēkiem pameta ringu un, kā norāda aculiecinieki, uzreiz devies uz slimnīcu, lai veiktu medicīniskās pārbaudes.

Crazy to see the winner of a Fight George Rincon win by 1st round Stoppage in the first fight tonight on Dazn but then Barely made it back to his corner before he collapsed and had a seizure. I Hope Hes ok anyone got an update on why? #dazn #boxing pic.twitter.com/yR4Cn2TBlX