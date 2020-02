Video: Džokovičs ar līdzjutējiem uz ielas spēlē tenisu

Pasaules vadošais tenisists Novāks Džokovičs (ATP 1.) savā dzimtajā Serbijas pilsētā Belgradā pamanījies atrast laiku uz ielas ar līdzjutējiem uzspēlēt tenisa dubultspēli.

Džokovičs sezonas ievadā triumfējis visās 13 aizvadītajās spēlēs. Serbijas tenisists pēdējos mačus aizvadīja Austrālijas atklātajā tenisa čempionātā, kurā viņš triumfēja sezonas pirmajā "Grand Slam" turnīrā.

Šobrīd gan serbs atgriezies dzimtenē, kur kāds vērotājs no malas pamanījis, Džokoviču spēlējot tenisu Belgradas ielās.

You have to love this from @DjokerNole ❤

Playing tennis in the streets of Belgrade with some local fans 🙌pic.twitter.com/nf8sGooovZ