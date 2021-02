Video: Filigrānais Teodosičs atstāj 'jaņos' pretinieku

Serbu basketbolists Milošs Teodosičs nedēļas nogalē Itālijas čempionāta spēlē kārtējo reizi apliecinājis, ka ir viens no neordinārākajiem basketbola virtuoziem.

Pieredzējušais saspēles vadītājs šobrīd pārstāv Itālijas vienību Boloņas "Virtus Segofredo". Spēlē pret "Reggio Emilia Unahotels" pirmajā ceturtdaļā viņš ar kustībām apmuļķoja pretinieku kapteini Leonardo Kandi.

Sociālo tīklu lietotāji zem ieliktā tvīta norādījuši, ka pirms 25 gadiem ar līdzīgu triku izcēlies grieķis Caniss Stavrakopuls.

Tzanis Stavrakopoulos 25 years a go he did first man pic.twitter.com/zDzMqnVRmU