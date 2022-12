Tuvojoties svētku laikam, sporta sarunu šovā "eXi" Oļegs Sorokins atcerējās savā karjerā piedzīvotās Ziemassvētku dāvanas, kas pamatīgi uzjautrināja pārējos raidījuma dalībniekus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sorokins stāstīja, ka viens no komandas biedriem, kuram nūjas tehnika nebija no labākajām, reiz dāvanā saņēmis hokeja nūju ar enģēm, lai viņa darbība ar nūju būtu "mīkstākas". Viņš pats reiz saņēmis dāvanu no intīmpreču veikala, bet pats komandas masierim dāvinājis improvizētu bongu.

Sporta sarunu šovs "eXi" ir Jāņa Celmiņa un "Sportacentrs.com" veidots raidījums, kas katru otro ceturtdienu skatāms "TV4" kanālā, bet pēcāk arī portālā "Sportacentrs.com". Tajā bijušie sportisti (ceturtajā sezonā tie ir Kaspars Gorkšs, Jānis Blūms un Oļegs Sorokins) apskata aktuālus sporta notikumus caur bijušo atlētu prizmu.