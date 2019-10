Video: 'Neredzamais' gols samulsina komandu

Horvātijas futbola čempionāta spēlē nedēļas nogalē "Slaven Belupo" spēlētāju pāragra līksmība maksāja golu savos vārtos.

"Slaven Belupo" un Splitas "Hajduk" spēles 74. minūtē "Hajduk" vārtsarga paviršību, šķietami, spēja izmantot pretinieki. "Hajduk" vārtsargs ar roku izspēlēja bumbu no savas komandas soda laukuma, tomēr tā uzreiz nonāca pie pretinieku komandas un sekoja sitiens pa vārtiem. Vizuāli izskatījās, ka bumba šķērsojusi vārtu līniju, "Slaven Belupo" jau sāka līksmot, tomēr spēles tiesneša svilpe nesekoja.

Pretinieku komandas pāragro svinēšanu izmantoja "Hajduk", pretuzbrukumā gūstot vārtos un nodrošinot sev uzvaru ar 2:0.

Tikai momenta video atkārtojumā redzams, ka bumba nav ielidojusi vārtos, bet trāpījusi pa vārtu stabu un atlēkusi laukumā. Vizuālais apmāns "Slaven Belupo" spēlētājiem radīja maldīgu iespaidu par golu, tāpēc spēlētāji – ieskaitot vārtsargu - sāka svinēt neizšķirtu.

Incredible moment in the Croatian league. Slaven Koprivnica players celebrate an equaliser, but ball hadn't crossed the line. Hajduk Split counter-attack and score into empty net (via @Toni_Padilla) pic.twitter.com/HJQRgeSQxF