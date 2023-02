Video: Rastorgujevs pēc kritiena ieslīd grāvī

Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs svētdien piedzīvoja kritienu 12,5 km iedzīšanas sacensībās, tomēr tas netraucēja viņam finišēt labāko desmitniekā.

Rastorgujevs krita trešajā aplī, un viņš pēc līdzsvara zaudēšanas izslīdēja ārpus trases. Komentētājs televīzijas kanāla "Eurosport" tiešraidē norādīja, ka trases darbiniekiem vajag latvietim palīdzēt pēc iespējas ātrāk.

Ja nebūtu šī kritiena, Rastorgujevam būtu labas izredzes iesaistīties cīņā par vietu labāko pieciniekā, un šī neveiksme viņam maksāja aptuveni 30 sekundes. Jau vēstīts, ka Rastorgujevs sacensības noslēdza devītajā vietā, četrās šaušanās pieļaujot divas kļūdas.

"Somebody 𝙝𝙚𝙡𝙥 him, come on!"

When you see it coming, but you just can't stop 🤦‍♂️

Andrejs Rastorgujevs ends up upside down in a snowbank. Uninjured except for his pride 😂 pic.twitter.com/VnRa3QneQz