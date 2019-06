Video: Rūnijs ar karjerā tālāko sitienu gūst vārtus

DELFI PLUS

Delfi PLUS

Delfi PLUS

Date C, 27. jūnijs

Gulf of Riga Regatta (GoRR)

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51225303 [REQUEST_URI] => /news/3-puslaiks/video-runijs-ar-karjera-talako-sitienu-gust-vartus.d?id=51225303 [REDIRECT_URI] => /news/3-puslaiks/article.php?id=51225303 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/3-puslaiks/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/sport/news/3-puslaiks/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/sport [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.133 [SERVER_NAME] => sports.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 195.13.251.186 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-GB,en;q=0.5 [HTTP_REFERER] => https://t.co/fdCiIm6TAk [HTTP_COOKIE] => dcid=799538735,1,1591092841,1543567150,9f6c98ab67cf78d7394d721f3bf83b22; _ga=GA1.2.1672739267.1543567153; __gfp_64b=J9TRp1DACWwOgeCRlcorrWV2RFizt.c6oowSkLvqrH..07; _cb_ls=1; _cb=BI01B5CQw1xbnqcJH; _chartbeat2=.1488358848688.1558703338880.1100111110011111.DIfSd8qugFXCqlqFlDaxqmhcJyVy.3; cX_P=izqqfcsna2yypydf; cX_G=cx%3Ab9x549ftl4bl12juvqro4jb1r%3Acuy6h0zqns1o; __utma=113760658.1672739267.1543567153.1557824171.1561616350.39; __utmz=113760658.1561616350.39.24.utmcsr=t.co|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/xGpUEjY56O; polc_v2=1; mostread_lastadded=0; _fbp=fb.1.1549263302012.822423065; __io_r=t.co; __io_first_source=t.co; __io_lv=1561616566289; __io=46bc38c8c.409402ec6_1560922073592; __io_unique_43359=27; _gid=GA1.2.1719745381.1561442837; cX_S=jxe8w3xyam0sswlt; cstp=604800; __utmc=113760658 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => town.delfi.lv, 1896500739 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 195.13.251.186, 10.1.0.112 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /sports/news/3-puslaiks/video-runijs-ar-karjera-talako-sitienu-gust-vartus.d?id=51225303 [HTTP_HOST] => sports.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => sport [PHP_SELF] => /news/3-puslaiks/article.php [REQUEST_TIME] => 1561620222 )