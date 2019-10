Video: Rupjības un necieņas izrādīšana - Ibrahimovičs savdabīgi noslēdz sezonu ASV

Zviedru futbola zvaigznes Zlatana Ibrahimoviča pārstāvētais klubs "LA Galaxy" ceturtdien izstājās no cīņas par MLS čempionu titulu, bet zviedru futbolists sezonu noslēdza ne tajā pieklājīgākajā veidā.

Ibrahimovičs ceturtdien guva vienus vārtus, tomēr "LA Galaxy" MLS pusfinālā ar 3:5 zaudēja citam Losandželosas klubam LAFC. Atstājot laukumu, Ibrahimovičs veltīja rupju žestu pretinieku komandas līdzjutējam, saķerot savus sēkliniekus.

"Viņš man kaut ko pateica," savas darbības iemeslus skaidroja Ibrahimovičs.

Zlatan not having any of your trash talk... as he reaches for his "man region" in response #ElTraffico pic.twitter.com/XSaWwbEA9r