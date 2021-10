Video: Šautriņu metējs Razma paveic meistarstiķi augsta līmeņa sacensībās

Latvijas šautriņu metējs Madars Razma ceturtdien veiksmīgi aizvadīja "Player`s Championship Pro Tour 26" sacensības, kur sasniedza pusfinālu. Tajā viņš izcēlās ar meistarstiķi, ar deviņiem metieniem nodzēšot 501 punktu.

Pusfināla mačā pret Robu Krosu Razma ar minimālo metienu skaitu nodzēsa 501 punktu. Viņš vispirms septiņos metienos pēc kārtas trāpīja trīskāršajā "20", bet tad trāpīja trīskāršajā "15", bet noslēgumā – dubultajā "18". Turklāt pirms pēdējā metiena viņam izslīdēja šautriņa, viņam vajadzēja mazu pauzi, taču tas nepatraucēja aizvadīt perfektu legu.

🚨 𝗡𝗜𝗡𝗘-𝗗𝗔𝗥𝗧𝗘𝗥! 🚨

"He's just produced perfection, with a juggling act in the middle of it!"

Madars Razma strikes PERFECTION in the semi-finals of Players Championship 26! pic.twitter.com/yCz4X4yzUg