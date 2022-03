Video: Senegālas fani pirms izšķirošās 'pendeles' apžilbina Salāhu ar lāzeriem

Senegālas futbola izlases līdzjutēji otrdien Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra Āfrikas zonas "play-off" mačā lika lietā visus paņēmienus, lai sekmētu savas komandas iekļūšanu finālturnīrā.

Jau vēstīts, ka Senegāla un Ēģiptes izlases duelī divu spēļu summā tika fiksēts neizšķirts 1:1, tāpēc vajadzēja spēlēt pagarinājumu, bet vēlāk arī izpildīt pēcspēles sitienu sēriju.

Ēģiptes izlases līderis Salāhs savu sitienu izpildīja, kad "pendelēs" rezultāts bija 1:2. Kad viņš gatavojās savam sitienam, Senegālas izlases līdzjutēji viņu mēģināja apžilbināt ar zaļiem lāzeru gaismas stariem. Iespējams, tas veicināja Salāha neprecīzo sitienu, kas palīdzēja Sadio Manē ievest Senegālu finālturnīrā.

I mean, just look at this. Salah sails his penalty over… and surely anybody would, given the lasers.

Mane scores, Senegal wins the shootout, Egypt out of the World Cup pic.twitter.com/tgHmCmW8uu