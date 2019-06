Video: Tenisisti mača vidū sāk spēlēt futbolu

Halles ATP sērijas turnīra mača otrajā setā starp Benuā Pēru un Žo Vilfrīdu Tsongu sākās duelis futbolā.

Pirmo setu ar rezultātu 6-4 uzvarēja Tsonga, bet otrajā setā pie rezultāta 1-1 abi sāka spēkoties futbolā. Pērs pēc serves nenoturēja raketi, un viņam nebija iespējas turpināt izspēli. Viņš bumbiņu pārspēra pāri ar kāju, bet Tsonga atbildēja ar to pašu. Abi tenisisti uzjautrināja visus klātesošos.

Tsonga šajā mačā uzvarēja ar 6-4, 7-5.

They switched to soccer in the middle of a tennis match 🤣

