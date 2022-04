Argentīnas līgas kausa spēle starp "Huracan" un "Barracas Central" vienībām otrdien noslēdzās ar aizraujošu notikumu attīstību, kuru ietekmēja VAR video atkārtojumu sistēma.

Mājās spēlējošā Buenosairesas komanda "Huracan" spēles 88. minūtē raidīja bumbu pretinieku vārtos, šķietami panākot rezultātu 2:1. Taču video atkārtojums tiesnesim ļāva noteikt, ka vārtsargs Markoss Diazs, izspēlējot bumbu, to turējis ārpus sava soda laukuma.

"Barracas Central" vienība, kas 80. minūtē bija panākusi 1:1, ne tikai izvairījās no ielaistiem vārtiem, bet arī tika pie negaidītas standartsituācijas. To spēles kompensācijas laikā izmantoja Ivans Tapija, viesiem izraujot dramatisku uzvaru.

Lovely bit of VAR in the Argentine Primera Division.

- Huracan go 2-1 up, 88th minute

- Goal disallowed by VAR as keeper was out of his area when he threw the ball

- So free-kick to Barracas on edge of area

- Barracas score the FK to win 2-1 (94th min)pic.twitter.com/yclvvFh7JR