3x3 basketbola iekļaušana Olimpisko spēļu programmā bija laba ziņa Latvijas sportam un basketbola sabiedrībai kopumā. Latvija ir maza valsts, tāpēc šī ir lieliska iespēja vairākiem sportistiem izcīnīt dalību prestižākajos sporta svētkos pasaulē.

Latvijas sportisti jau pratuši izmantot iespējas, pierādot savu varējumu salīdzinoši jaunos sporta veidos. 3x3 basketbola izlases treneris, biznesa augstskolas "Turība" absolvents Raimonds Feldmanis uzsver, ka Olimpiskās spēles ir sapnis, uz kuru jāiet ar pārdomātu un pacietīgu darbu, un, kamēr izlase nav iekļauta starp astoņām labākajām Olimpiādes dalībniecēm, priecāties ir pāragri. Pasaules prestižākajiem sporta svētkiem gatavojas ne tikai latvieši, arī citu valstu komandas kļūst spēcīgākas, sastāvam piesaistot pat profesionālus 5 pret 5 basketbolistus.

Apetīte rodas ēdot

Olimpiskās spēles ir sapnis, uz kuru ejam ar pārdomātu un pacietīgu darbu. Kamēr neesam iekļauti astoņu labāko komandu sastāvā, kurām būs iespēja startēt Olimpiādē, tas ir mūsu sapnis un galvenais mērķis. Mēs lieliski zinām, ka nedrīkstam atslābt. Apetīte rodas ēdot, katrā posmā cenšamies sasniegt augstākos rezultātus un arī Olimpiskās spēles nebūs izņēmums. Tikko Ķīnā notikušajā Pasaules tūres posma finālā zaudējām un rūgtuma sajūta, protams, bija pamatīga. Turklāt, zaudējām komandai, kuri kopā spēlē jau vairāk nekā 10 gadus, kamēr mūsu izlase – tikai trīs. Jāsaprot, ka tik īsā laikā sasniegtie rezultāti ir ļoti atzīstami. Šosezon abos aizvadītajos posmos esam spēlējuši finālā, turnīra tabulā atrodamies pirmajā vietā, turklāt rezultāti, acīmredzami, ir labāki nekā pagājušajā sezonā, taču pie sasniegtā neapstāsimies. Tendences ir pozitīvas, un, tuvojoties Olimpiskajām spēlēm, tas tikai priecē.

3x3 piesaista arī profesionālus basketbolistus

Būtisks faktors komandas iekļaušanai Olimpisko spēļu 3x3 basketbola spēcīgākajā astotniekā ir valsts kopējais reitings šajā sporta veidā. Ar 3x3 basketbola reitinga celšanu un sporta veida popularizēšanu Latvijā aktīvi nodarbojas mūsu izlases menedžeris. Savukārt, Pasaules tūres posmi šosezon norisinās pavisam citā gaisotnē - ņemot vērā, ka tuvojas Olimpiskās spēles, komandas cenšas pierādīt savu spēku un varējumu. Ķīnā notikušajā Pasaules tūres posmā kāda no komandām sastāvam bija piesaistījusi profesionālu basketbolistu, kurš savulaik izmēģinājis spēkus arī NBA, bet vēl pagājušajā sezonā spēlēja vadošā Krievijas basketbola klubā, kur bija viens no komandas līderiem. Tas tikai norāda, ka gatavošanās norit augstā līmenī un intensitāte tikai pieaugs. Interesanti, ka profesionālie basketbolisti, ienākot 3x3 basketbolā, nav dominējoši. Pie spēles specifikas nepieciešams pierast, tāpēc šo sportistu integrēšana sastāvos notiek savlaicīgi. Tendence komandu sastāvos iekļaut profesionāļus kļūst aizvien izplatītāka, jo tuvojas Olimpiskās spēles un ikviens sapņo par medaļām.

Jaunas idejas un revolūcija

Lielākā daļa 3x3 basketbola komandu nevadās pēc konkrēti izstrādāta plāna. Ja mērķis ir Olimpiskās spēles, lietām jāpieiet nopietnāk. Cenšos ienākt treniņu procesā ar jaunām idejām un inovācijām, radot mazo revolūciju 3x3 basketbolā. Ir ļoti būtiski, lai starp mani un spēlētājiem veidotos veiksmīga sinerģija, lai mēs savā starpā komunicētu. Saņemot atgriezenisko saiti no komandas, spēju veidot atbilstoši strukturētu tālāko darbības plānu, jo pats galvenais, kā jūtas puiši – uz laukuma jāiet un jāspēlē viņiem, nevis man. Ņemot vērā, ka esmu 5 pret 5 basketbola piekritējs un 3x3 arī man ir kas jauns, mācos reizē ar spēlētājiem, bet ar katru dienu kļūstam labāki un attīstāmies. Kā vienā, tā otrā spēlē visa pamatā, protams, ir fiziskā un tehniskā sagatavotība, taču ir arī atšķirīgas iezīmes. Lai gan sporta veids ir viens un tas pats – basketbols, treniņu sistēma ir pavisam citādāka. 3x3 treniņi ir daudz īsāki, taču intensīvāki un biežāki.

Popularitāte un meistarības līmenis pieaugs

Nākotnē 3x3 basketbola popularitāte un spēlētāju meistarības līmenis noteikti augs. Spēles noteikumi tiek veidoti tā, lai basketbolu padarītu interesantāku un skatāmāku tiem, kas mačus vēro no tribīnēm. Interesanti, ka trenera loma spēles laikā kļūst nebūtiska, jo par palīdzību no malas iespējams saņemt tehnisko piezīmi. Varu palīdzēt pirms turnīra, bet spēļu laikā jāsēž tribīnēs un jānoraugās no malas. Tas ir liels izaicinājums - sagatavot puišus tā, lai spēles laikā viņiem nebūtu nepieciešama palīdzība. 3x3 tiek veidots arvien ātrāks dinamiskāks, pauzes ir ļoti nelielas. Kā 5 pret 5 basketbola treneris varu teikt, ka 3x3 vēl ir kur augt. Ir liels prieks par sporta veida iekļaušanu Olimpiskajās spēlēs, bet vieta izaugsmei ir liela. Manuprāt, dinamiskuma un spēles ātruma dēļ, sporta veids popularitātes ziņā nākotnē apsteigs pludmales volejbolu. Varam tikai prognozēt, cik iecienīts tas kļūs Olimpisko spēļu publikai.

Panākumu atslēga – lomu sadalījums komandā

Basketbola recepte un panākumu atslēga, kuru esmu pamanījis ne tikai mūsu, bet arī citās vadošajās komandās, ir veiksmīgs lomu sadalījums, veidojot sastāvu. Būtiski, lai komandā tiktu iekļauti daudzpusīgi spēlētāji un gudri izmantotas viņu stiprās puses, veidojot spēcīgu kombināciju. Lai gūtu uzvaras 3x3 basketbolā, noteikti nepieciešams spēcīgs raksturs. Brīdī, kad citi vairs nevar, mēs turpinām un cīnāmies. Mans uzdevums ir ielikt spēlētāju raksturu pareizā spēles plānā un tad panākumi neizpaliks. Šādi strādājot arī turpmāk, mēs sasniegsim izvirzītos mērķus. Olimpiskā medaļa Latvijas sportam būtu izcils panākums. Kā teicis viens no komandas spēlētājiem Kārlis Pauls Lasmanis: "3x3 Olimpiskā medaļa vēl nav nevienam sportistam, visi vēlas būt pirmie!".