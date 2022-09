Jūlija Zeile: Berlīnes maratons skrituļslidotājas acīm

24. septembrī Berlīnē notika "BMW Berlin Marathon Inlineskating 2022" – skrituļslidošanas sacensības, kurās piedalījās 4135 profesionāli sportisti un šī sporta veida fani no visas pasaules.

Berlīnes maratona dalībnieki tiek sadalīti starta viļņos (jeb gaiteņos) atkarībā no iepriekšējo sacensību rezultātiem, kas norādīti, reģistrējoties sacensībām. Sākuma bloks ir atzīmēts uz dalībnieka numura. Maratona distances laika limits ir 2 stundas un 30 minūtes.

Pasvītrošu, ka neesmu profesionāla sportiste, bet skrituļslidošana ir tikai manam priekam. Mans starts bija F koridorā, t.i., pirms manis startēja A-E koridoru dalībnieki. Lai saprastu: A koridora dalībniekiem tiek dots starts, kas aizņem apmēram 5 minūtes, un tikai tad startē B koridora dalībnieki. Tas ir ērti, jo sākumā nav sastrēguma, bet, sākot ar koridoru D, E, F, jūs saprotat, ka jums būs jāpanāk un jāapdzen daudzi. Dažviet Berlīnes ielas ir ļoti šauras, jā, citi dalībnieki krīt jums blakus. Tas ir biedējoši. Dažreiz tas ir ļoti biedējoši.

Šis bija mans pirmais pilnais maratons, un mans plāns bija iekļauties divās stundās, taču, pateicoties laimīgai sakritībai un gribasspēkam, man izdevās sacensības pabeigt pēc stundas un 46 minūtēm, ierindojoties 81. vietā savā vecuma grupā un 348. vietā sieviešu kopvērtējumā.

Nedēļu pirms maratona es "YouTube" kanālā uzmanīgi noskatījos franču ātrslidotāja, olimpisko spēļu dalībnieka Paskāla Briāna (Pascal Briand) braucienu. Viņš pilnībā nofilmēja savu braucienu 2017. gadā, komentēja un ievietoja to tīmeklī. Tāpēc man bija zināms priekšstats par ceļa segumu, asajiem pagriezieniem un iespējamām bīstamām vietām, kas arī bija jāpārvar sacensību laikā.

Maratona pirmajos 6 km jūs vispār neko nesaprotat. Jūs mēģināt lauzties uz priekšu, apdzīt, nekrist, pamanīt kādu, kas brauc kopā ar jums tādā pašā tempā, sēdēt uz astes vai tā sauktajā ķekaru vilcienā.

Nemēģiniet uzreiz braukt ar visu spēku, tādu, kur jūs tērēsiet par 35% vairāk enerģijas nekā tad, ja jūs brauktu grupā. Jā, dažreiz jums šķiet, ka grupā jūs braucat pārāk lēni un varētu būt daudz ātrāks. Šis iespaids ir maldinošs, ticiet man. Apmēram 6. kilometrā es pamanīju divus sportistus, kuri brauca kopā manā ideālajā ātrumā. Pateicoties tam, es viegli nobraucu 32 km ar vidējo ātrumu 2,20 km/min (MapMyRun aplikācijas rādījumi). Kopā ar viņiem mēs apsteidzām milzīgu dalībnieku skaitu. Atceros, kā iesmējos, kad kāds pūlī kliedza: "Ceļu perfektajam trio (Road to the perfect trio)".

Bet diemžēl vienā no pagriezieniem, kad man nogrieza ceļu, es saminstinājos un vairs nevarēju panākt savu grupu. Nepilnu sekundi es biju sarūgtināta un sāku ar acīm meklēt nākamo iespējamo sportistu grupu, lai nobrauktu atlikušos 10 finiša kilometrus. Es tādu ātri atradu, apmēram 10 cilvēki tajā brauca ar ātrumu 2,30 km/min. Es devu signālu, ka vēlos iekļauties, man tika atļauts iebraukt un mēs veiksmīgi braucām līdz finiša līnijai. Kaut kur 30.-32. kilometrā jūs pārtraucat vispār kaut ko just: mugura vairs nesāp, nekas neberž un nevelk, kājas skrien pašas no sevis.

Mani padomi tiem, kas vēlas piedalīties

*Izvēloties apģērbu braucienam, paturiet prātā, ka vēlēsieties dzert. Ideālā gadījumā jūsu kostīmam jābūt pudeles kabatai uz muguras. Jā, trasē ir dzeršanas punkti, bet ātrums ir tāds, ka jums nav laika paķert glāzi, un jums ir jāatstāj grupa.

*Neņemiet līdzi austiņas un mūziku! Jā, es vēl nesen nevarēju iedomāties savus treniņus bez mūzikas. Bet trasē jums ir jādzird viss, kas notiek ap jums: kāds apdzen, kāds lūdz dot ceļu.

*Nebrauciet pārāk ātri pašā sākumā. Es pamanīju, ka daudzi dalībnieki dramatiski palēnina tempu un ātrumu nobraucot 8-9 km. Atrodiet pūlī sportistus, kas brauc ar jums pieņemamu ātrumu, un turieties ar viņiem līdz finiša līnijai.

*Dalieties ar saviem tuviniekiem brauciena tiešsaistē, tādējādi viņi varēs izsekot jūsu kustībai brauciena laikā.