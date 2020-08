Liepājas futbola cienītāji: Kāda ir FK 'Liepāja' vīzija?

"Optibet" futbola virslīgas kluba "Liepāja" atbalstītāju grupa "Amber City Fan Club" publicējusi atklātu vēstuli, kurā tiek uzdoti jautājumi par organizācijas vīziju. Portāls "Delfi" pārpublicē vēstuli pilnā tās apjomā.

Tā pat kā komētas ar zināmu regularitāti apdraud zemes trajektoriju, tā dažādi apstākļi satricina Liepājas futbolu. 2. Pasaules karš – pirmoreiz. "Sarkanā metalurga" ambīcija veidot meistarkomandu 60-tajos – otrreiz. "Olimpijas" krahs – 1994. gadā – trešoreiz. "Liepājas" metalurga maksātnespēja 2013. gadā – ceturtoreiz.

Tomēr pārāk ātri ir pienākusi nākamā krīze. Tamdēļ mēs – īsteni Liepājas futbola patrioti no Liepājas, Skrundas, Kuldīgas un pat Pierīgas - vēlamies paust savu aktīvo pilsonisko nostāju. Visu cieņu Mārim Verpakovskim, Viktoram Dobrecovam un Liepājas domei, kas izvilka futbolu 2 gadu laikā līdz LČ zeltam. Taču tālāk sākās organizācijas dzīves cikla nevēlamais posms. Ambīcijas pārvērtās par pašapmierinātību. Kļūdas par likumsakarībām. Taktika par pašapmānu.

Nenoliedzami, ka globāli pareizi lēmumi – pārdot klubu maksātspējīgākam futbola mecenātam (O. Hramovs) un Virslīgas leģionāru limita jautājuma izmaiņas - arī noteica esošo lietu kārtību, tomēr ir atklāti jāpasaka, kas nav izdevies. Jebkuras sevi cienošas organizācijas darbība balstās uz organizācijas kultūru un ētiku. Tas nozīmē, ka drīkst kļūdīties, ka kļūdas jāatzīst un tās ir jāizlabo.

Skatoties tabulā un ne tikai uz to, skatoties komandas attīstības dinamiku, vēlamies nākt talkā un piedalīties diskusijā ar kluba vadību par šādiem jautājumiem.

[1] Selekcija

Liepājas futbolam vienmēr ir bijis nozīmīgs pienesums no vietējās akadēmijas. Apsveicama ir arī tehnisko dienvidnieku, jo īpaši argentīniešu, iesaiste, kompensējot tos futbola prasmju robus, kas ir mūsmāju spēlētājiem, ko redzam kā uz delnas izlases spēlēs. Nav peļama doma par akadēmijas filiāli vai skautinga punktu Āfrikā. Tas viss var dot rezultātu, kam tālāk seko arī rentabilitātes celšanās. Vienlaikus neizpratni raisa selekcijas pamatprincipi un mērķa virzieni. Tā nu ir sanācis, ka Liepājas komandā ir virkne meistarīgu spēlētāju, bet visi īsāki par 1.80, kas kardināli samazina spēles daudzveidību un kopējo komandas konkurētspēju. To redzam aizsardzībā, to redzam īpaši pie stūra sitieniem uz abiem vārtiem, kur mūsu bilance ir graujoša, jo īpaši šosezon. Mums ļoti fascinē komandas spēja kontrolēt bumbu jebkurā spēlē un pret jebkuru pretinieku, taču tas nedod rezultātu.

Esošā selekcija ir novedusi pie tā, ka aizsardzībā visi mūs nolec. Šī vēstule nav tapusi vienas divu spēļu iespaidā... Regžam vajadzēja 2 min, lai iesistu. Uldriķim nedaudz vairāk, lai atrisinātu uzdevumu savai komandai. Visas komandas tagad zina, ka pret Liepāju vajag sagaidīt stūri. Mūsu pašreizējiem uzbrukuma līderiem pastāvīgi jācīnās ar Jagodiniski, Prengu, Stugli par otrā stāva bumbām. Jebšu, pat spēlē jau Ventspilī – t.i. veselu apli atpakaļ – pietrūka spēles dažādības. Spēle pa zemi. Spēle pa gaisu. Bet ir tikai spēle pa zemi, jo 2. stāvā mums nav izredžu nemaz.

Uzskatāmi redzama ir bieži sastopamā neziņa, ko darīt, tuvojoties soda laukumam, vīri nomet ātrumu, jo skrējuši, galvu nepacēluši, un tad meklē partnerus, lai gan tieši pie soda laukuma ir jābūt iestrādēm. Bet to nav, jo ne reizi mēs nespējam nospēlēt, kā to šosezon dara automātismā "Tukums", "Metta", "Valmiera", nerunājot par flagmaņiem, kas prot ar 2 - 3 piespēlēm, kuras izdara pēc 2-3 pieskārienīem, nonākt līdz vārtiem. Mūsējo spēlē nevar pamanīt, kas ir uzzīmēts vai iemācīts treniņos, tāpēc ir punkts 2.

Mūsu jautājumi:

- Kādi ir FK "Liepāja" spēlētāju selekcijas mērķi?

- Kas ir galvenais spēlētāju resursu avots?

- Kurš nosaka selekcijas prioritātes?

- Vai selekcija ir saistīta ar komandas snieguma uzlabošanu konkrētos laika periodos?

[2] Treneri

Liepājas futbols savus augstākos panākumus ir sasniedzis tikai ar izciliem treneriem. Fišers, Ziņģis, Ptičkins, Zjalkēvičs, Abramčiks. Ļoti labi sevi īsajā posmā parādīja Dobrecovs. Mūsu komanda ir laba trenera meklējumos jau 2 pilnus gadus. Tas nepaliek bez sekām. Spēles rokraksts neveidojas. Līderi neaug. Sezonu sākt ar jaunieceltu treneri nav pateicīgi, bet pirmās 3 spēles vēl bija cerīgas. Un tad sākās ļoti nesaprotamas lietas komandā, kuru caurmērā futbola eksperti redzēja, kā labāko aiz abām Rīgām. Te spēlētāji nekoncentrējas. Te nav motivēti. Te ir motivēti, bet nezin, ko darīt laukumā.

Spēles taktikā izmaiņas notiek ar 2 līdz 3 spēļu aizturi. Esam dziļi pateicīgi, ka beidzot komandā ir izskausta milzīgā bumbas driblēšana, lai gan katram zināms, ka piespēle ir ātrāka par driblu. Tomēr otrajā spēlē ar RFS, kur mūsu bumbas kontrole ir virs 60%, bija 1,5 bīstami momenti. Izteikti redzams, ka mūsu spēlētāji par maz sit pa vārtiem. Ir ārkārtīgi maz sitienu vārtu rāmī.

Trenerim ir jābūt gatavam spēlēt dažādas taktikas, nevis turpināt mainīt mazos pret mazajiem laukumā. Pavisam citas opcijas veidojās pēdējā spēlē pret RFS uzbrukumā izlaižot 6pēdas garu spēlētāju – debitantu.

Mūsu jautājumi:

Pēc kādiem principiem notiek treneru izvēle?

Kā notiek trenera darba izvērtēšana?

Vai trenera darbs ir pakārtots turnīra tabulai vai balstīts uz citiem mērķiem vairāk?

[3] Īstie draugi ir redzami tieši bēdās.

Šobrīd Liepājas futbolam ir lielas bēdas. Mums visiem bez komandas panākumiem interesē arī noturēt, nevis zaudēt, neitrālos fanus un fanus Kurzemē! Arī vietējie Liepājas futbola draugi sāk atsalt pret Liepājas sporta flagmani, redzot komandas smago stagnēšanu.

Ļoti svarīgi ir celt futbola un fanošanas prestižu, kas nozīmē maksimāli atbalstīt aktīvu fanošanu Liepājā un pārējās Virslīgas komandu pilsētās. Šauļu bērni stadionā, iepretim vietējiem, kas palika aiz vārtiem, ir nepieļaujams gadījums.

Visi šeit parakstījušies nekad nav sēdējuši mēli un rakstāmspalvu norijuši Liepājas futbola labā.

Mūsu jautājumi:

1. Kā klubs redz atgūt skaļas un pilnas tribīnes?

2. Vai kluba atribūtika tiks piedāvāta arī šogad?

3. Vai fanu klubs "Amber City" ir FK "Liepāja" sistēmas sastāvdaļa vai tikai fanu pašiniciatīva?

Mēs būsim uz Liepājas meistarkomandas spēlēm, dziedāsim par mūsu Dzintarpilsētu, taču pieprasām aktīvākas pārmaiņas Liepājas futbola piramīdas virsotnē – FK "Liepāja"!

P.S. ir pieejams treneris Viktors Dobrecovs kurš ir atdevis sirdi Liepājas labā daudz, gan kā futbolists, gan kā treneris un ir pieejams.

Ar cieņu,

"Amber City FanClub" un Liepājas aktīvākie Līdzjutēji.