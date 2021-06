'Noah Jurmala' prezidents: LFF vadība cenšas mūs iznīcināt, lai slēptu savu dalību projektā

Pēdējā pusgada laikā dažādos skandālos iepītais Latvijas futbola klubs "Noah Jūrmala" izplatījis atklātu vēstuli, kurā velta kritiku Latvijas Futbola federācijas prezidentam Vadimam Ļašenko un visai LFF. Publicējam atklātās vēstules pilnu tekstu.

Pret klubu "Noah Jūrmala" tiek veikta plaša mēroga iznīcināšanas kampaņa. Mūsu klubam jau trešo reizi sezonā liek iziet licencēšanas procesu, kas ir līdz šim nebijis precedents. Man nav ne mazāko šaubu, ka mūsu klubu, kuram tā jau regulāri tiek piemērotas dažādas sankcijas un sodi, izslēgs no dalības Virslīgā vēl pirms klubs būs aizvadījis pusi no čempionāta paredzētajām spēlēm. Tas tiek darīts lai atgrieztu 3 punktus "BFC Daugavpils" pēc "FK Ventspils shēmas", kas tika zaudēti savstarpējā spēlē. Pēc FK "Ventspils" aiziešanas galvenais ieguvējs bija RFS, bet mūs vajag izslēgt par labu viņu sabiedrotajiem "BFC Daugavpils".

Nevienam futbola cilvēkam nav noslēpums, ka armēņu investori klubā "Noah Jūrmala" parādījās ar aktīvu LFF prezidenta Vadima Ļašenko dalību. Viņš personīgi šos investorus piedāvāja un pat piedalījies pārrunās gan ar mūsu klubu, gan ar FK "Jelgava". Es piekritu Vadima Ļašenko piedāvājumam un noslēdzu vienošanos ar armēņu investoriem, jo ar Vadimu bija draudzīgas attiecības, kas izveidojās palīdzot viņam LFF prezidenta un valdes pirmsvēlēšanu periodā.

Mūsu klubam nebija nekādu problēmu ar licencēšanas procesu, parādiem vai kādiem citiem jautājumiem un no LFF puses bija vislabakā attieksme un pretimnākšana visos jautājumos pret "Noah Jūrmala". Tiklīdz mūsu attiecības ar armēņu investoriem beidzās, jo no viņu puses netika pildītas finansiālas saistības, LFF attieksme pret mūsu klubu mainījās par 180 grādiem un rezultātā klubs tika izslēgts no Virslīgas vienu dienu pirms tās sākuma. Kā pierādīja laiks, lēmums šķirties ar armēņu investoriem izrādījās pareizs, jo viņi vairs nav nevienā projektā ne Vācijā, ne Itālijā.

Būtiskākās pretdarbības pret klubu "Noah Jūrmala" sākās brīdī, kad mūsu klubs ar CAS starptautiskās tiesas palīdzību tika atjaunots Virslīgā. LFF mūsu klubam liedza iespēju pieteikt jaunus futbolistus un faktiski mums bija jāspēlē ar futbolistiem, kurus galvenokārt bija uzaicinājuši armēņu investori. Piemēram, vārtsargs Bojāns Kneževičs vai aizsargs Ofosu Apija un vēl daži futbolisti palika klubā kā LFF prezidenta "piespēlēto" investoru mantojums, bet pieteikt jaunus spēlētājus LFF neļāva.

Pēc pāris spēlēm, kurās tieši pārmantoto futbolistu spēle šķita aizdomīga, pret klubu "Noah Jūrmala" tika izvērsta masīva iznīcināšanas kampaņa. Piemēram, "Noah Jūrmala" tika uzsūtīts VID, kas organizējot kratīšanu vairākās Latvijas pilsētās un iesaistot vairākus desmitus darbiniekus neko vairāk par aizdomām par "aploksnē" izmaksātām dažiem tūkstošiem eiro nespēja inkriminēt. Tas ir absurds un tā ir valsts resursu tērēšana, lai iznīcinātu privāto futbola klubu. Kā arī tieši pirms spēles pret FK "Spartaks Jūrmala" pie mums ieradās Pilsonības un migrācijas dienesta pārbaude - ārzemnieki ir visos klubos, bet nevienam klubam neierodas pārbaude uz stadionu, tieši pirms Virslīgas spēles.

Neskatoties uz "Noah Jūrmala" gatavību sadarboties un kopā ar LFF cīnīties pret nelikumībām, pret mums tiek izvērsta arī kampaņa medijos. Ir pilnīgi droši, ka viss tiek darīts tikai ar vienu mērķi - lai "Noah Jūtmala" beigtu eksistēt pēc iespējas ātrāk un vēlams pirms mēs būsim aizvadījuši pusi no čempionāta spēlēm un lai "BFC Daugavpils" iegūtu 3 punktus. Taču visu šo aktivitāšu galvenais uzdevums ir lai visi ātri aizmirst vai nemaz neuzzināt, ka pats LFF prezidents Vadims Ļašenko bija tas cilvēks, pateicoties kuram ir tapis FK "Noah Jūrmala" un ir galvenā persona, kas šobrīd organizē visas darbības pret "Noah Jūrmala".