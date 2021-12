3x3 basketbolisti atspēlējas un triumfē finālposma apakšgrupā

3x3 basketbola komanda "Rīga" (Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis, Nauris Miezis) piektdien Saūda Arābijas pilsētā Džidā izcīnīja pirmo vietu Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Pasaules tūres finālposma A apakšgrupā.

Ar pirmo numuru izsētā "Rīga" vispirms pieveica "Lausanne" komandu no Šveices (devītais numurs), bet otrajā spēlē uzvarēja "Princeton" vienību no ASV (astotais numurs), garantējot sev uzvaru A apakšgrupā un vietu ceturtdaļfinālā.

Olimpiskie čempioni "Princeton" komandu pārspēja ar rezultātu 20:14, lai gan lielu daļu spēles bija iedzinēju lomā.

Nauris Miezis guva desmit punktus, Kārļa Lasmaņa kontā bija seši punkti, Agnis Čavars pievienoja trīs punktus un septiņas atlēkušās bumbas, bet Edgars Krūmiņš atzīmējās ar vienu punktu.

Spēles ievadā latvieši punktus guva ar tālmetieniem (Lasmanis un Miezis) un soda metieniem pēc pārkāpuma tālmetiena laikā (Lasmanis), taču "Princeton" vienība tāpat atradās vadībā (6:7). Rezultātu pēc tam izlīdzināja gan Miezis, gan Krūmiņš, bet Deimons Hafmans ar jau septīto punktu panāca 8:10.

"Rīga" komandai vadību beidzot izdevās sagrābt pēc precīza Mieža caurgājiena un Čavara tālmetiena – rezultāts jau 14:11. Vēl pa punktam no groza apakšas pievienoja Miezis un Lasmanis, bet mača pēdējā minūtē Miezis trāpīja divus soda metienus un vēl vienu divpunktu metienu, pieliekot spēlei punktu.

Pirmajā apakšgrupas spēlē "Rīga" ar rezultātu 21:19 pārspēja "Lausanne" basketbolistus.

Uzvarētāju labā šajā spēlē deviņus punktus guva Kārlis Lasmanis, ar sešiem punktiem atzīmējās Edgars Krūmiņš, piecus punktus sakrāja Nauris Miezis, bet vienu precīzu metienu viena punkta vērtībā izpildīja Agnis Čavars.

Latvijas vienība jau no pirmajiem uzbrukumiem ražīgi krāja punktus, Krūmiņam ar komandas otro precīzo tālmetienu panākot rezultātu 6:1. Viesi atbildēja ar četriem punktiem pēc kārtas, bet Krūmiņš izcēlās ar 1+1 gājienu, trāpot arī soda metienu (8:5).

Otro olimpisko čempionu izrāvienu veicināja Lasmanis, kurš īsā laika sprīdī realizēja divus tālmetienus – rezultāts jau kļuva 15:8. Tomēr pretinieki vēlreiz atspēlējās, Martinam Žilam ar kārtējo tālmetienu samazinot deficītu līdz minimumam (16:15).

Spēles izšķirīgajos brīžos uzbrukumā nekļūdījās Lasmanis. Ventspilnieks pēc individuāli meistarīga gājiena panāca 19:18, taču latvieši tūlīt pat nopelnīja tehnisko piezīmi, jo neatļāva pretiniekiem izdarīt piespēli no groza apakšas. Pēc trāpīta soda metiena rezultāts atkal bija neizšķirts (19:19).

Tomēr tam sekoja Lozannas komandas kļūda, pēc kuras Miezis efektīvi izdriblēja starp diviem spēlētājiem un ar piespēli atrada Lasmani. Kurzemnieks trāpīja tālmetienu, nepilnu pusotru minūti pirms laika beigām nodrošinot uzvaru ar rezultātu 21:19.

