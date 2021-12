3x3 basketbolisti finālposma ceturtdaļfinālā piekāpjas Tokijas vicečempioniem

3x3 basketbola komanda "Rīga" (Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis, Nauris Miezis) sestdien neaizstāvēja Pasaules tūres finālposma čempionu godu, Saūda Arābijas pilsētā Džidā notiekošā turnīra ceturtdaļfinālā zaudējot "Gagarin" vienībai.

Latvijas komanda ar rezultātu 19:21 zaudēja Krievijas klubam "Gagarin", kura trīs pārstāvji 2020. gada Tokijas olimpisko spēļu finālā piekāpās Latvijas 3x3 basketbola izlasei.

Krievijas basketbolisti pārsvaru attīstīja ļoti ātri. Kirills Pliskovs realizēja pustālo pēc pagrieziena, izprovocējot arī sodu, bet uzbrukumu vēlāk Dmitrijs Čeburkins ar tālmetienu panāca jau rezultātu 1:7.

Metieni labi padevās tieši Pliskovam, kurš atbildēja ar tālmetienu gan uz Krūmiņa 1+1 gājienu, gan Lasmaņa divpunktu metienu – rezultāts kļuva 7:12. No groza apakšas viens pēc otra precīzi uzbruka Čavars, Miezis un Lasmanis, pietuvojoties līdz 10:12, taču tad "Gagarin" guva četrus punktus pēc kārtas.

Lai gan "Rīga" vienībai vairākos brīžos neiekrita svarīgi tālmetieni, Mieža divpunktu metiens ļāva pietuvoties līdz rezultātam 17:19. Savukārt Lasmanis caurgājienā tika pie diviem soda metieniem, panākot jau 19:20. Taču pretiniekiem uzvaru ar "slam dunk" nodrošināja Čeburkins, kurš izmantoja komunikācijas kļūdu latviešu komandā.

"Rīga" vienības labā desmit punktus guva Kārlis Lasmanis, pa četriem punktiem sakrāja Agnis Čavars un Nauris Miezis, bet vienu punktu guva Edgars Krūmiņš. Uzvarētāju rindās deviņus punktus sakrāja Pliskovs, kurš trāpīja trīs tālmetienus.

"Gagarin" vienība pusfinālā tiksies "San Juan" komandu no Puertoriko vai "Amsterdam" vienību (Nīderlande).

Otrā zarā ceturtdaļfinālā tiksies "Ub" no Serbijas ar "Antwerp" no Beļģijas (4.) un "Liman" no Serbijas ar "Lausanne" no Šveices.

Ziņots, ka Latvijas komanda piektdien uzvarēja A apakšgrupā, pieveicot "Lausanne" un "Princeton" komandas.

"Rīga" pēcolimpiskajā sezonā spēlējusi dažādos sastāvos. Savainotos spēlētājus atsevišķos posmos aizvietojuši Artūrs Strēlnieks un Guntars Strāķis. Latvijas vienība, pateicoties uzvarām Dohas un Mehiko posmos, pirms finālposma ieņēma pirmo vietu kopvērtējumā.

Arīdzan pērn Pasaules tūres finālposms norisinājās Džidā, "Rīga" vienībai pirmoreiz triumfējot šajās sacensībās. Latvijas komanda 2020. gada sezonā uzvarēja arī Pasaules tūres kopvērtējumā.