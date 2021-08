Apsītis turpinās spēlēt Valmierā

"Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola" komandā nākamajā sezonā turpinās spēlēt atlētiskais uzbrucējs Kārlis Apsītis, kurš valmieriešiem pievienojās pagājušās sezonas otrajā pusē, informēja kluba preses dienests.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pagājušo sezonu 29 gadus vecais un 201 cm garais Kārlis Apsītis sāka dzimtās pilsētas komandā BK "Saldus", kura spēlē Latvijas Nacionālajā līgā (LBL2). Taču pandēmijas apstākļu dēļ sezona Latvijas otrajā divīzijā tika atcelta. Februārī Apsītis pievienojās "Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola" komandai, jau savā pirmajā spēlē palīdzot vienībai izcīnīt savā vēsturē pirmo uzvaru pār "Ventspili". Kopumā Latvijas - Igaunijas apvienotajā līgā Apsītis paguva aizvadīt desmit spēles, izceļoties ar 11,9 punktiem, 3,8 izcīnītām bumbām zem groziem un 1,3 pārtvertām bumbām vidēji mačā. Latvijas čempionāta izslēgšanas spēļu ceturtdaļfināla piecu spēļu sērijā pret "Liepāju" saldenieks atzīmējās ar 7,8 punktiem, 4,2 izcīnītām bumbām un 1,6 rezultatīvām piespēlēm.

"Esmu gandarīts par iespēju pārstāvēt Valmieras basketbola klubu. Šogad pievienošos komandai jau pirmssezonas sagatavošanās posmā, tas palīdzēs iegūt augstu fizisko sagatavotību sezonai un saspēlēties ar komandas biedriem," kluba preses dienestam teica Apsītis.

Komandas ģenerālmenedžeris Roberts Zeile stāstīja, ka tieši Apsītis bijis viena no prioritātēm šajā starpsezonā. "Arī šogad no Kārļa sagaidām augstāko meistarību, gan uz laukuma, gan ārpus tā, it īpaši tādēļ, ka šogad Kārlim ir iespēja būt ar komandu jau no pirmās dienas, izejot visu sagatavošanās posmu. Ar nepacietību gaidu sezonas sākumu," sacīja Zeile.

Saldenieks Kārlis Apsītis ir viens no 2010. gada Eiropas U18 čempionāta bronzas medaļniekiem, spēlējot kopā ar Dāvi Bertānu, Kasparu Vecvagaru un Jāni Timmu. Jaunatnes vecumā Apsītis pārstāvēja Ventspils basketbola sistēmu, bet pieaugušo līmenī uzbrucējs debitēja "Turības" sastāvā 2012. gadā. Pēc tam uzbrucējs pāŗstāvējis "Baronu", "Valmieru", "Ogri" un uz neilgu brīdi arī "Liepāju". Apsītim ir pieredze arī leģionāra gaitās, pārstāvot Lietuvas komandas Prieņu "Vytautas" un Kedaiņu "Nevežis". Tāpat basketbolista bagāžā ir pāris mēneši Vācijas komandā "Wurzburg Baskets". Šovasar Apsītis kopā ar citiem saldeniekiem Klāvu Dubultu, Kārli Žundu un Dāvi Gūtmani pārstāvēja Latviju Eiropas kausa kvalifikācijā 3x3 basketbolā.

Šajā sezonā "Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola" komandā trenera Edmunda Valeiko vadībā spēlēs Edgars Kaufmanis, Valters Liepiņš, Jānis Engers, Kārlis Apsītis, Ervīns Jonāts, Klāvs Dubults un Viktors Iļjins.