Artūrs Žagars: pagaidām man paredzēta vieta Spānijas ACB līgā

Latvijas basketbola izlases saspēles vadītājs Artūrs Žagars sarunā ar portālu "Delfi" atklāja, ka 2019./2020. gada sezonu viņš varētu sākt kā Spānijas augstākās līgas (ACB) kluba "Divina Seguros Joventut" basketbolists.

2018. gada U-18 Eiropas čempionāta simboliskā piecnieka pārstāvim pagājušā sezona sanāca saraustīta. Basketbolistam vispirms nācās pārciest operāciju labās potītes saišu savainojuma dēļ, kurš tika gūts Latvijā notiekošajā turnīrā.

Saspēles vadītājs nepiedalījās spēlēs gandrīz četrarpus mēnešus. Nesekmīgā sezona piespieda potenciālo U-19 izlases līderi atteikt iespējai piedalīties Grieķijā notiekošajā Pasaules kausā.

"Šobrīd jūtos ļoti labi. Pēdējās trīs, četras nedēļas trenējos jau uz 100 procentiem, un viss ir kārtībā," par šī brīža veselības stāvokli teica Žagars.

"Divina Seguros Joventut" sistēmas spēlētājs aizvadītajā sezonā pārsvarā pārstāvēja Spānijas pēc spēka otrās līgas "Prat" vienību. Žagars laukumā izgāja 13 spēlēs un tajās vidēji atzīmējās ar 8,9 punktiem, kā arī 2,5 rezultatīvām piespēlēm. Savukārt Spānijas augstākajā līgā basketbolists laukumā izgāja divreiz, kopā nospēlējot mazliet vairāk nekā trīs minūtes.

Spēlētājs gan pirmdienas izlases treniņā, gan pagājušās sezonas pieejamajos video kadros izskatās fiziski spēcīgāks nekā 2018. gada vasarā. Šie paši kadri mudināja vienu no Latvijas basketbola treneriem sarunā par Žagaru paust neticību, ka tas patiešām bijis viņš.

Finished up Arturs Zagars' mins v Araberr ( Bilbao game next) wanting to get a look at him off his injury, and while he did look a bit rusty, which is to be expected, I thought he looked solid. His FIBA 2018 run was awesome, and I'm a big fan of his, so I was pumped to see that. pic.twitter.com/0nJzyKsf1x