ASV Valsts departaments: Krievija netaisnīgi aizturējusi Britniju Graineri

ASV valdība medijam ESPN uzsvērusi, ka Krievijas Federācija netaisnīgi aizturējusi basketbola zvaigzni Britniju Graineri. Šāda atziņa uzskatāma par pavērsienu jau pāris mēnešus ieilgušajā "Graineres sāgā", ziņo medijs.

ASV Valsts departamenta nostāja liecina, ka valdības pārstāvji apņēmušies rīkoties citādi nekā līdz šim, lai nodrošinātu Graineres nokļūšanu dzimtenē, lietai tuvu esoši avoti liecina medijam ESPN.

"Valsts departaments noteicis, ka Krievijas Federācija netaisnīgi aizturējusi ASV pilsoni Britniju Graineri," departaments pirmdien informēja mediju ESPN. "Līdz ar šo lēmumu ASV īpašais prezidenta sūtnis ķīlnieku jautājumos Rodžers Karstens vadīs starpaģentūru komandu, kas centīsies panākt Britnijas Graineres atbrīvošanu."

Izmaiņas valsts oficiālajā nostājā liecina, ka ASV negaidīs uz Krievijas tiesu sistēmas rīcību, bet tā vietā centīsies vienoties par viņas atbrīvošanu.

Medijs ESPN arī uzsver, ka tādējādi Graineres atbalstītāji varēs vērst šai lietai tik daudz uzmanības, cik vien vēlēsies. Līdz šim ASV izlases basketbolistes tuvākie cilvēki sekoja ASV Valsts departamenta padomam necelt lieku jezgu, lai nepadarītu Graineri par vērtīgu "aktīvu" Vladimira Putina vadītajai valdībai.

Basketboliste šobrīd nav formāli apsūdzēta, bet viņai 19. maijā ieplānota tiesas sēde.

Ziņots, ka Jekaterinburgas UGMK kluba zvaigzni februāra izskaņā aizturēja "Šeremetjevo" lidostā, kur viņas bagāžā esot bijuši veipos izmantojami kārtridži ar hašiša eļļu.

Notiesāšanas gadījumā viņai draud desmit gadu ilgs cietumsods, ziņoja izdevumi CNN un "New York Times". ASV mediji ilgi uzsvēra, ka tiem ļoti maz zināms par Graineres gaitām pēc viņas aizturēšanas, bet sportistes ģimene atteicās situāciju komentēt.

Russian state TV released a photo of Brittney Griner after her February arrest for allegedly having cannabis oil in her luggage.

Griner could face up to 10 years in prison. Her exact location is currently unknown.

(via @CNN)pic.twitter.com/1ojrxSlOIp