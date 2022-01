Babkina gūst 20 punktus uzvarā Turcijas čempionāta spēlē

Latvijas basketboliste Elīna Babkina svētdien guva 20 punktus uzvarā Turcijas čempionāta spēlē.

Babkinas pārstāvētā Ankaras "Cankaya Universitesi" viesos ar 87:73 (24:15, 28:22, 23:17, 12:19) pārspēja Kajseri "Belona".

Babkina spēlēja 38 minūtes un 20 sekundes, grozā raidot trīs no pieciem divpunktu metieniem, četrus no desmit "trejačiem" un divus no pieciem soda metieniem. Viņa arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, sešreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva trīs kļūdas, divreiz pārkāpa noteikumus un sakrāja efektivitātes koeficientu 23.

Rezultatīvākā komandā ar 29 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Aleksisa Prinsa.

Mājiniecēm 25 punkti un pa piecām rezultatīvām piespēlēm un atlēkušajām bumbām Brokas Viljamsas kontā.

Citā spēlē Jākobsones pārstāvētā Stambulas "Beškitaš" mājās ar 81:54 (29:8, 22:13, 15:11, 15:22) sagrāva "Antalya 07".

Jākobsone laukumā pavadītās 25 minūtēs un 13 sekundēs guva septiņus punktus. Viņa realizēja vienu no trijiem tālmetieniem, vienu no trijiem divpunktu metieniem un abus soda metienus. Viņai tika arī piecas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, kā arī efektivitātes koeficients 11.

Mājiniecēm 14 punktus un astoņas rezultatīvas piespēles sakrāja Eze Javaša. Viešņām 27 punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Gemraisa Deivisa.

Turcijas augstākajā līgā spēlē 14 komandas.