Baško atgriešanas spēlē 'TTT Rīga' svin pārliecinošu uzvaru

"TTT Rīga" trešdien Rīgā svinēja vēl vienu pārliecinošu uzvaru "Douglas" Baltijas Basketbola līgas (DBBL) elites grupas turnīrā.

"TTT Rīga" mājās ar 91:50 (20:11, 21:16, 26:9, 24:14) pārspēja grupas pastarītes BJBS "Rīga"/"Juniores" spēlētājas. Šajā mačā "TTT Rīga" rindās atgriezās Gunta Baško, kura bija paziņojusi par karjeras beigām un klubā pilda valdes priekšsēdētājas lomu.

Baško laukumā devās no rezervistu soliņa trīs minūtes un 28 sekundes pirms pirmās ceturtdaļas beigām un, kā ierasts, bija pamanāma, jau 12 sekundes pēc došanās laukumā bloķējot pretinieces metienu.

Vēl pēc deviņām sekundēm pret viņu tika pārkāpti noteikumi, un punktu ražu pēc atgriešanās laukumā uzbrucēja atklāja ar otro no diviem soda metieniem.

Visā spēlē viņa laukumā bija 18 minūtes un 35 sekundes un guva 16 punktus, realizējot trīs no sešiem divpunktu, divus no pieciem trīspunktu un četrus no sešiem soda metieniem.

Viņas kontā arī piecas atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, pārķerta bumba, divi bloķēti metieni, divas personiskās piezīmes, trīs izprovocēti noteikumu pārkāpumi, lietderības koeficients 17 un +/- rādītājs septiņi.

Rezultatīvākā "TTT Rīga" rindās ar 19 punktiem bija Džesika Tomasa, 14 punkti Ievai Pulverei, 11 punkti, kā arī sešas atlēkušās bumbas un pa četrām rezultatīvām piespēlēm un bloķētiem metieniem Karlīnei Pilāberei un desmit punkti Ilzei Jākobsonei.

Viešņu rindās 14 punkti un deviņas atlēkušās bumbas Luīzei Annai Silai, 12 punkti un sešas atlēkušās bumbas Nikolai Priedei, desmit punkti Šarlotei Pētersonei.

Baltijas līgas elites grupā no Latvijas komandām visās septiņās spēlēs uzvarējusi "TTT Rīga", divas uzvaras trīs cīņās ir "Liepāja"/LSSS komandai, divas uzvaras piecos mačos ir "Rīgas Stradiņa Universitātei", viens panākums četros dueļos ir "Latvijas Universitātei", bet turnīra tabulu ar pieciem zaudējumiem noslēdz BJBS "Rīga"/"Juniores".

Baltijas Basketbola līgas turnīrs tika pārtraukts novembrī līdz ar epidemioloģiskās situācijas saasināšanos, un atsāktas spēles tika 10.februārī. Elites grupā spēlē piecas Latvijas komandas, un bija paredzēts, ka līdz decembrim spēles tiks aizvadītas tikai vienas valsts ietvaros. Covid-19 izplatībai pieņemoties spēkā, turnīrā bija divarpus mēnešu pauze un tas Latvijas robežās turpinās tikai ar pašmāju vienību savstarpējām cīņām.

Baltijas Basketbola līgas čempionātā elites grupā 2018./2019.gada sezonā piedalījās piecas Lietuvas, divas Latvijas un viena Igaunijas komanda, bet 2019./2020.gada sezonā - trīs Latvijas, trīs Lietuvas un divas Igaunijas komandas. Iepriekšējā sezonā par līgas divkārtējām čempionēm kļuva "TTT Rīga".