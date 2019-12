Bertānam deviņi punkti Eirolīgas spēlē, Strēlnieks samet piecus

Latviešu basketbolists Jānis Strēlnieks no Maskavas CSKA trešdien guva piecus punktus ULEB Eirolīgas 14. kārtas spēlē, bet Dairis Bertāns Maskavas apgabala "Himki" rindās izcēlās ar trim tālmetieniem un deviņiem punktiem.

Strēlnieka pārstāvētā CSKA savā laukumā ar rezultātu 100:74 (26:21, 26:23, 24:18, 24:12) pārspēja Belgradas "Crvena zvezda mts".

Šmits laukumā pavadīja 20 minūtes un deviņas sekundes, kuru laikā realizēja vienu no četriem divpunktu metieniem un vienu no trim "trejačiem", kā arī aizmeta garām vienīgo soda metienu. Tāpat viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, pa divām reizēm pārķēra bumbu un to zaudēja, kā arī tika pie sešiem efektivitātes koeficienta punktiem.

Maskavas komandā rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Maiks Džeimss, sakrājot 32 efektivitātes punktus, 17 punkti Džoelam Bolombojam. Belgradas klubam rindās ar 17 punktiem atzīmējās Dejans Davidovacs, bet 14 punkti bija Bilijam Beironam.

CSKA ar deviņām uzvarām 14 spēlēs ieņem piekto vietu turnīra tabulā, kamēr "Crvena zvezda mts" ar pieciem panākumiem ir 14.pozīcijā.

Daira Bertāna un Jāņa Timmas pārstāvētā un Rima Kurtinaiša trenētā Maskavas apgabala "Himki" viesos divu Lietuvas speciālistu cīņā ar 98:109 (20:25, 22:24, 25:21, 29:26, 2:13) piekāpās Ķestuta Kemzūras vadītajai Pirejas "Olympiakos".

Pat pieteikumā neesot Timmam, Bertāns laukumā pavadīja 19 minūtes un 26 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no četriem "trejačiem". Tāpat viņš divreiz pārķēra bumbu un laukumu pameta ar piecām personiskajām piezīmēm, kā arī tika pie pieciem efektivitātes koeficienta punktiem.

"Himki" rindās rezultatīvākais ar 36 gūtajiem punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm, kā arī mača augstāko lietderības koeficientu 30 bija Aleksejs Šveds, taču metienu precizitāte varēja būt labāka - iemesti trīs no desmit divpunktu un septiņi no 21 trīspunktu metiena, kā arī deviņi no 13 soda metieniem. Mājiniekiem Georgijs Printezis guva 26 punktus un izcīnīja septiņas bumbas zem groziem.

Minūti un 24 sekundes pirms pamatlaika beigām Devins Bukers ar divpunktu metienu panāca 94:85 "Himki" labā, taču mājinieki atlikušajā laikā iemeta trīs tālmetienus, Vasilim Spanulim 19 sekundes pirms pamatlaika beigām panākot 96:96. Pagarinājumā mājinieki uzvarēja vienos vārtos.

"Himki" ar bilanci 7-7 ieņem septīto vietu, bet "Olympiakos" ar vienu panākumu mazāk ir divas vietas zemāk turnīra tabulā.

Vēl vienā mačā divu Vācijas klubu duelī Berlīnes "Alba" ar 76:77 (10:19, 18:11, 20:20, 24:22, 4:5) piekāpās Minhenes "Bayern".

Mājiniekiem 17 punkti Makai Meisona kontā, bet minheniešiem ar 19 punktiem rezultatīvākais bija Vladimirs Lučičs.

"Alba" ar bilanci 4-10 ieņem 16.vietu līgā, bet "Bayern" ar sešām uzvarām ir 11.vietā.

Šosezon Eirolīgā ir pārstāvētas desmit valstis ar 18 komandām, kas ir par divām vairāk nekā iepriekšējā sezonā. Komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Eirolīgas čempione tiks noskaidrota maija beigās Ķelnē, kur notiks finālčetrinieka turnīrs.

Iepriekšējā sezonā par ULEB Eirolīgas čempioni astoto reizi kļuva Maskavas CSKA, kas finālspēlē uzveica Stambulas "Anadolu Efes".

Madrides "Real" ir tituliem bagātākā komanda, ULEB Eirolīgā triumfējot desmit reizes.